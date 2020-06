Pacto fiscal de GOAN, politiquero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances del programa Sembrando Vida en Perote, Veracruz, donde aseguró que la oposición busca un posicionamiento político de cara a las próximas elecciones.

Xalapa, Ver.— Un día después de que la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN) exigiera un nuevo pacto fiscal y advirtiera de riesgos económicos y sanitarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, más que de un acto golpista o separatista, se trata de un asunto “politiquero”, pero advirtió que no se dejará.

En conferencia de prensa en el Campo Militar 26-A, el titular del Ejecutivo federal indicó que no caerá “en dimes y diretes”, debido a que él gobierna con apego a la Constitución, y que no permitirá que se menosprecie y se ningunee la investidura presidencial, porque “tiene que haber respeto”.

Minutos después de que Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, acusara que esta acción de los mandatarios blanquiazules era “separatista” y “golpista”, López Obrador comentó:

“Yo no diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría, con todo respeto a lo que expresó el gobernador de Veracruz, separatista, porque no están planteando desprenderse de la República Mexicana. Es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero”.

Acompañado de su gabinete de seguridad, el Presidente manifestó que él gobierna con apego a la Constitución y que existe la Ley de Coordinación Fiscal que establece la distribución de los fondos y que éstos se han entregado de manera puntual, independientemente del partido del que sean los gobernadores.

“Yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto, no lo que sucedió recientemente, que un gobernador acusa de que el gobierno federal o desde la Presidencia, desde los sótanos del poder se está alentando a grupos opositores en ese estado…, si ya no se está en los tiempos del autoritarismo”, dijo.

El titular del Ejecutivo aseguró que se atiene a su tribunal que juzga sus actos, que “es mi conciencia”.

“¿Qué es lo que pasa? También, para hablar con franqueza, que vienen las elecciones. Ya va a haber elecciones en 15 estados de los 32, elecciones de gobernador. Va a haber elecciones en Chihuahua, va a haber elecciones en Querétaro; entonces, se quiere tener un posicionamiento político. Es legítimo, se entiende, y también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Entonces, quisieran los partidos opositores tener mayoría en la Cámara de Diputados, ganar esas gubernaturas”, aseveró.

A pregunta expresa, aseguró que Venezuela no ha solicitado la venta de gasolina ante la escasez del combustible en el país sudamericano, pero añadió que en caso de una necesidad humanitaria lo haría, pese a las restricciones de Estados Unidos.

“No nos han hecho una solicitud. En el caso de que hicieran la solicitud y fuese necesidad humanitaria lo haríamos”, dijo.

“¿A pesar de las sanciones?”, le insistió una reportera al Mandatario.

“Sí. Nosotros somos libres, México es un país independiente y soberano, tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países. Es autodeterminación de los pueblos y ayudar en lo humanitario”, aseveró.

Ante las manifestaciones que se registraron este fin de semana contra su gobierno, el Presidente consideró que en México se garantiza el derecho a la manifestación y a disentir, y que estas personas “hacen bien en protestar”; sin embargo, aseguró que la mayoría de los mexicanos lo respaldan.

López Obrador informó que se comprobó que fue un rumor que Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, haya sido detenido o que hubiera fallecido, como se especuló este fin de semana, y aseguró que se detendrá a los que estén al margen de la ley.

Al salir del cuartel militar rumbo a Perote, grupos de familiares de personas desaparecidas pidieron al Ejecutivo federal que se detuviera para poder entregarle sus demandas, lo cual no ocurrió, por lo que le gritaron: “¡A la mamá del Chapo sí, a nosotros no!”.

Los manifestantes exigían la salida de Mara Gómez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que reciba a organizaciones de familiares de desaparecidos que desde hace más de una semana instalaron un plantón frente a Palacio Nacional.

“Yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto” ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Presidente de México

Por el Universal