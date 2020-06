Se desmarca Movimiento Ciudadano de alianza con PAN-PRD

Movimiento Ciudadano (MC) se desmarcó de una posible alianza con PAN y PRD, como anunciaron este martes las dirigencias de estos partidos, al considerar que no es el momento de hacer cálculos electorales.

En un posicionamiento firmado por el senador y dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, se llamó a los partidos políticos de Oposición a no caer en la “trampa” lanzada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de polarizar el País.



“Agradecemos la invitación de buena fe que hace Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, pero en Movimiento Ciudadano no creemos, al día de hoy, que la alternativa para el 2021 sea la formación de bloques, un escenario de polarización al que el Presidente de la República quiere llevar al País”, externó Castañeda.



“Sabemos que el Presidente sigue con mayor atención las encuestas electorales que los indicadores de contagio y letalidad del Covid-19; y que sigue con mayor detenimiento y preocupación los escenarios electorales desfavorables para su partido, en lugar de las proyecciones económicas desfavorables para el País. Como lo hemos dicho en otra ocasiones, lo de él es la campaña, no el Gobierno”.



Recordó que en abril, ante la caída de las preferencias electorales de Morena, el Presidente volvió a insistir en adelantar la revocación de mandato; y apenas hace unos días, señaló, inventó el Bloque Opositor Amplio (BOA) para no hablar de la grave situación sanitaria y económica que aqueja al País.

Con Información de Grupo Reforma