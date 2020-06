Va Zaldívar por más de 6 goles en Chivas

En su regreso a las Chivas, Ángel Zaldívar va por 6 o más goles en el Apertura 2020.



El delantero se pone metas altas y quiere superar esa cifra de anotaciones del torneo Apertura 2018, en lo que ha sido hasta el momento, su mejor registro en las porterías rivales.



“Vengo con esa mentalidad de jugar, de hacer goles, de aportar al equipo que es lo más importante. Voy por esa cantidad y ¿por qué no?, superarla, la idea es conseguir grandes cosas”, mencionó Zaldívar en conferencia de prensa.



En el Guadalajara peleará la titularidad con José Juan Macías, quien marcó 4 goles en 8 partidos del Clausura 2020.



“Es extraordinario ver que en un equipo como Chivas exista esa competencia, un plantel tan vasto y tener a los mejores en cada posición”.



El canterano rojiblanco fue cedido durante un año al Monterrey y seis meses al Puebla.



“Fue de mucho aprendizaje. Soy una persona más madura y transformada en lo personal y profesional. Me siento en mi mejor momento. Uno siempre trata de dar lo mejor, de ser protagonista, ya los números te van marcando la pauta de todo lo que has hecho dentro y fuera del campo. A mí me toca hacer nuevas cosas y dar lo mejor de mí”.



“Recibí y aprendí muchos consejos de (Rogelio) Funes Mori y (Vicent) Janssen, que me ayudaron a ser un mejor delantero. Todo eso me sirvió mucho y fue una experiencia muy grata salir porque te ayuda a valorar y ver la magnitud de lo que representa Chivas”, agregó.



Además, el ‘Chelo’ Zaldívar puso a su compañero Oribe Peralta de ejemplo de sobresalir en la Liga MX, aún con un dominio de extranjeros en los puestos ofensivos.



“El futbolista mexicano se tiene que abrir su propio camino, vienen extranjeros de mucha calidad y nosotros tenemos que aprender de ellos y abrir su propio camino y escribir su propia historia. Es bueno que vengan delanteros de esa calidad”.



“Un claro ejemplo de como un delantero mexicano puede hacer carrera y ganarse un nombre y respeto en el futbol mexicano. Es extraordinario que lo tenga de compañero y que me comparta su experiencia”, destacó.

Con Información de MURAL y GRUPO REFORMA