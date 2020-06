Asociación Tlajomulco Seguro A.C. entrega cámaras de monitoreo y equipo de seguridad para el municipio de Chapala

Como parte de la estrategia conjunta contra la inseguridad de los Empresarios del Corredor Chapala, agrupados en la Asociación Tlajomulco Seguro A.C., para combatir la inseguridad hicieron entrega de 39 equipos de monitoreo al Municipio de Chapala, que permitirán contar con una vigilancia constante durante las 24 horas del día.

Reymundo Romo, presidente de la organización, destacó la importancia de trabajar en coordinación con las autoridades municipales para lograr poner freno a la delincuencia, y adelantó la intención de este organismo empresarial de colocar 120 cámaras de monitoreo en un tramo que va desde la Glorieta del Álamo hasta la cabecera municipal de Chapala.

Dentro de la cabecera municipal de Chapala se colocarán entre 9 y 12 cámaras de monitoreo, sobre todo en el cruce de Avenida Hidalgo con Avenida Madero, punto de mayor tráfico dentro del municipio, y se espera poner una más den el cruce con Ajijic que permitirá tener una mayor cobertura de vigilancia en la zona.

Todas las cámaras estarán conectadas al sistema de monitoreo con que la asociación cuenta y que está interconectada con las comisarías de los municipios de Tlajomulco, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos, los cuales están adheridos a la estrategia de los empresarios del corredor Chapala.

Por su parte el presidente municipal de Chapala Moisés Anaya, elogió el trabajo de la asociación por el trabajo de seguridad desarrollado por los empresarios quienes han logrado bajar los índices delincuenciales.

“Hicieron lo que muchos no han hecho: trabajar de manera ordenada, trabajar de manera conjunta para convertirse en vigilantes involucrando a los presidentes municipales, involucrando a la sociedad civil, sobre todo generando una asociación modelo que me atrevo a decir que es una asociación que como pocas en el país han tenido esta iniciativa para cuidarse entre ustedes y no solamente trabajar en el tema de seguridad sino en temas diferentes en colaboración con la federaciones distintas para ayudar a los municipios en el sector social”.

La Asociación Tlajomulco Seguro A.C., conformada actualmente con 72 empresas instaladas a lo largo del Corredor Chapala, y de manera independiente han trabajado para combatir la inseguridad de la zona y que hasta el momento de tener de tres a 9 hechos delictivos a la semana , actualmente han logrado llegar a los dos meses sin ninguna acción de esta naturaleza.

En el mismo evento la Federación de Clubes Jalisciense del Sur de California y el Movimiento Migrante hicieron entrega de cuatro mil piezas de equipo médico, como prótesis, sillas de ruedas, camas y artículos hospitalarios que serán destinados a quien más lo necesite y carezca de posibilidades para adquirirlos, y en el que los Empresarios del Corredor Chapala intervinieron para hacer llegar el contenedor de los mismos con mayor celeridad a su destino.

Estuvieron presentes el presidente municipal de Chapala, Moisés Anaya; presidente de la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California, Griselda Padilla; representante del Movimiento Migrante, Matilde Guerrero; diputada Federal por Jalisco María Libier González; presidente de la organización Maratón del Amor Águeda Sandoval, así como Reymundo Romo García, anfitrión del evento y presidente de Tlajomulco Seguro A.C.