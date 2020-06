Enfermeras buscan ‘voluntarios que no crean en COVID-19’

La imagen causó diversos comentarios en redes sociales, desde las que algunos usuarios celebraron con humor la actitud de las enfermeras.

Una fotografía se volvió viral en redes sociales al mostrar a personal médico solicitando a voluntarios que no crean en la COVID-19 para asignarles algunas funciones específicas.

La crisis sanitaria por el Coronavirus SARS-CoV-2,causante de la COVID-19, ha dejado estragos en todo el mundo.

En este sentido, el personal médico y trabajadores de la salud son quienes se enfrentan a este temible virus en la primera línea de batalla, y aunque los gobiernos del mundo, instituciones académicas, centros de investigación y medios de comunicación insisten en advertir a la población sobre las consecuencias del SARS, aún hay quienes ponen en duda su veracidad.

Por ello, dos enfermeras argentinas decidieron poner manos a la obra e invitar a todos aquellos que niegan la presencia de la COVID-19 a formar parte de su equipo, desarrollando funciones como el traslado de pacientes, órbitos y aseo en las instalaciones de los hospitales.

Para los voluntarios, indicaron en un mensaje escrito sobre una hoja, no se dará equipo de salud, pues “como no es real (el Coronavirus)” no lo necesitarán.

La imagen causó diversos comentarios en redes sociales, desde las que algunos usuarios celebraron con humor la actitud de las enfermeras, mientras otros criticaron fuertemente a quienes no toman en serio lo que está sucediendo en el mundo.

El coronavirus, a más de cinco meses de estar entre nosotros, se ha cobrado la vida de más de 435 mil personas en el mundo.

Estados Unidos, Brasil y Rusia encabezan la lista de los casos, siendo seguidos por India y Reino Unido.

En México, aunque se planea la transición del semáforo epidemiológico y la llegada de la ‘nueva normalidad’, los casos confirmados suman a 150,264 personas infectadas con 17,580 muertes hasta este 16 de junio. Mantener el cuidado y las recomendaciones de las autoridades sanitarias al pie de la letra es la prioridad.