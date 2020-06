Solo Camila podía hacer una nueva Rubí

El productor de Rubí, Carlos Bardasano, dio la bienvenida a todas las críticas y comparaciones que puedan existir en torno a la nueva versión, que se estrenó este lunes por Las Estrellas, generando diferentes opiniones.

Que si Bárbara Mori era más sexy que Camila Sodi, que si una se veía más mala que la otra fueron algunas opiniones en redes sociales, algo que al productor no le molesta, al contrario, afirma que esta Rubí es única, muy diferente a lo que se había visto en tv y se irá viendo conforme avance la historia.

“La forma de abordar el personaje, que sólo Camila podía hacer, es muy contemporánea, hasta tiene algo divertido”, dice el productor.

Bardasano señala que antes de decidir que fuera Camila, tenían muchas opciones para interpretar el personaje, pero lo que transmitió Camila fue lo que les hizo apostar por ella y hoy más que nunca está de acuerdo en que la decisión que tomó fue la correcta.

Hicieron un gran trabajo en cuanto al guión, asegura, para actualizar la historia, que no sonara fársica y para que, si bien la gente no se identifique con Rubí, sepa por qué actúa como lo hace: le queman su casa, su hermana se queda sin empleo, ella no tiene cómo pagar su escuela, entre otros problemas que enfrenta y que la hacen decir “basta”, no permitirse sufrir o pasar más carencias.

“La historia está armada de forma que la gente entienda lo que hace, pero por qué”.

Para quienes aún tienen dudas del personaje, pidió ver los demás capítulos.

Por el Universal