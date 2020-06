Truena AMLO contra inconformes con su Gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tronó este miércoles en contra de quienes realizan manifestaciones de protesta contra su Gobierno.

Durante un acto para informar sobre las obras de reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos del 2017, el Mandatario advirtió que ni con protestas en automóviles, indultos, campales, gritos o sombrerazos, dará marcha atrás a sus planes de acabar con la corrupción.

Desde que el Jefe del Ejecutivo arribó al atrio del Antiguo Convento de San Gabriel, integrantes del Movimiento Antorchista Puebla lo recibieron con gritos de protesta.

Unas 150 personas se congregaron afuera con cartulinas que decían “alto al feminicidio”, “AMLO vete”, “ni chairo ni fifí, simplemente un mexicano”, y “eres el peor Presidente de la historia”.

Las consignas y exigencias no cedieron durante la explicación técnica de los trabajos ni durante los discursos de los funcionarios.

“Se han repetido los vicios, se han multiplicado las desviaciones en el Gobierno, los mismos funcionarios de primer nivel que militaban en el PAN o el PRI mutaron a Morena y son los que siguen gobernando con las mismas prácticas, con las mismas corruptelas”, dijo un integrante de la organización a través de un altavoz.

“¿Dónde quedó el cambio y dónde está la transformación?”.

En el cierre de su discurso, el Presidente hizo referencia a los manifestantes, a quienes acusó de actuar como intermediarios entre el Gobierno y los ciudadanos, para quedarse con buena parte de los recursos públicos.

“Seguramente que nos están escuchando, viendo por este medio, están también escuchando una manifestación ¿por qué esa manifestación de protesta de la organización Antorcha Campesina? Porque como nos mencionó aquí el ciudadano Gobernador, antes el dinero que se destinaba a la gente se entregaba a intermediarios de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, no se entregaba de manera directa a la gente”, señaló.

“Y ¿qué sucedía? Que lo que se enviaba a la gente no llegaba o llegaba incompleto, llegaba con moche, con piquete de ojo y ahora, directo a cada beneficiario, sin intermediarios. Entonces esto no les gusta, que estaban acostumbrados a jinetear y a manejar el dinero del presupuesto y se quedaban con una cantidad considerable”.

El político tabasqueño también aprovechó el momento para recordar y criticar las manifestaciones en su contra que se realizaron en vehículos, el pasado fin de semana, en distintas ciudades del País.

“Ahora ya no se permite la corrupción, pueden estar gritando, pueden haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados que se sentían dueños de México y que venían a saquear al País, incluso extranjeros, estar molestos, inconformes, denunciando al Gobierno de México en la prensa extranjera, en la prensa nacional que está también, no toda, pero si la mayoría volcada en contra del Gobierno.

“Pueden hacer y deshacer, echar andar campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas, pero no vamos a dar ni un paso atrás, se acabó la corrupción, no se permite robar, el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto ni con gritos ni con sombrerazos ni con insultos ni con nada, cero corrupción, cero impunidad, se va acabar la corrupción, se va acabar la impunidad, me canso ganso”.

Previamente, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, también descalificó las manifestaciones antorchistas, organización a la que acusó de clientelar.

“Los liberales de hoy combatimos la corrupción, combatimos la pobreza, combatimos la desigualdad, combatimos la inseguridad pública, atendemos a la gente, no atendemos al clientelismo social que por muchos años se aprovechó de la pobreza”, soltó.

“No atendemos a quienes siempre se enriquecieron falsificando una representación de los pobres, a esas antorchas mundiales, no, nosotros representamos a la gente y, créame Presidente, que cerramos filas”.

El Mandatario local elogió al Presidente, a quien ofreció su lealtad.

“Usted tiene el respaldo popular en México, usted tiene el respaldo de la verdad, de la moral pública, los que están enfrente, los que quieren todo el tiempo dañar los valores de un régimen fincado en la verdad, van a fracasar”, sostuvo.

“El triunfo de ellos, como habría dicho Juárez, es moralmente imposible”.

Por la mañana, la misma organización se manifestó en la ciudad de Puebla, afuera de la Escuela Militar de Sargentos.

Y protestan en caravana contra AMLO

Personas en una caravana de automóviles iniciaron una protesta contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a San Pedro Cholula, Puebla.

Al mismo tiempo que el Primer Mandatario iniciaba su evento en el ex convento San Gabriel, los manifestantes se organizaron en una decena de automóviles con pancartas y cartelones.

Desde la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), los integrantes del denominado Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) comenzaron su ruta sobre la Recta, como se le conoce a una vía local, hacia la zona del evento presidencial.

“Estás despedido”, dice una de las pancartas mientras se replican los claxons y gritos, “queremos un México unido, no dividido por ti”.

POR REFORMA