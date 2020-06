Cierran filas PT, PVEM y Morena con AMLO rumbo a 2021

Los dirigentes del Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Morena cerraron filas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que analizarán una unión para los comicios de 2021.

En conferencia, Carlos Puente y Alberto Anaya, con la presencia de Alfonso Ramírez Cuéllar, convocaron a todos los sectores a construir un proyecto que dé certidumbre al País tras la pandemia de Covid-19.

“Hemos recibido formalmente la propuesta de Anaya, y Morena la presentará para la instalación de las mesas de diálogo necesarias”, dijo el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

“El 2021 está ya presente, está por arrancar el año electoral, y sí creemos que necesitamos construir una mesa de trabajo tanto Morena, PVEM y PT, a efecto de construir un proyecto unitario al 2021”, dijo Anaya, líder del PT.

“Creemos que es un aspecto fundamental, por todo lo que se juega: 15 gubernaturas, 500 diputados federales, miles de diputados locales y Presidencias municipales. Se juega la necesidad de que las fuerzas progresistas que apoyan a Andrés Manuel, siga en lo ancho de la República mexicana”.

Además, anunciaron la realización de una jornada nacional, el próximo 4 de julio, en las 64 mil secciones electorales de sus partidos.

“Será una gran movilización virtual para respaldar a nuestro Presidente de la República, y también de acercamiento y comunicación de todos los sectores sociales, y a partir de ahí desarrollar esto que es muy preciado para México que es el valor social”, aseguró Cuéllar.

Puente recordó que el Partido Verde ha respaldado cada una de las acciones que ha tomado López Obrador en su Gobierno, y en el marco de esta nueva realidad ante la pandemia.

Los dirigentes reafirmaron su compromiso para desarrollar acciones comunes en favor de las reformas propuestas por el Presidente.

Anaya, líder del PT, recordó el apoyo del partido a López Obrador desde su mandato como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Hoy lo seguimos apoyando, y no es un apoyo ciego, es un apoyo porque AMLO representa un proyecto de nación que pone en el centro los grandes problemas nacionales, y pone en el centro la equidad social. Él va en la lógica de que todas sus acciones sean que por el bien de México primero los pobres”, dijo.

“En estos momentos de crisis, de la pandemia, su atención está en poder atender a la gente necesitada. Por eso es que estamos con él, porque él representa un proyecto integral”.

Anaya insitió en la necesidad de que las fuerzas progresistas que apoyan al Mandatario consigan el apoyo no solamente en el Congreso, sino en todo el País.

“Por ello la necesidad de establecer una mesa de trabajo para la elección, porque tendrá acciones definitorias para el País”, dijo.

Ramírez Cuéllar recalcó que la propuesta del PT para iniciar los trabajos para el proyecto del 2021 será puesta a consideración y consulta de los comités estatales y consejeros nacionales de Morena.

Expresa rechazo aspirante a Morena

Alejandro Rojas Díaz Duran, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, rechazó una coalición de esa agrupación con partidos que buscan mantener el registro y “el pastel político”.

“Alfonso Ramírez Cuéllar no puede estar comprometiendo a Morena en una coalición muy prematuramente porque no es su función, él es un dirigente provisional, Morena debe darle el justo peso a cada partido, pero que no sea a costa de las candidaturas morenistas”, dijo a REFORMA el también senador suplente.

“Sabemos que el PT y el Partido Verde por sí solos no van a poder mantener su registro, entonces Morena tiene que ser un análisis serio Distrito por Distrito y fijar las reglas de cómo sería esa eventual coalición, porque por ejemplo, el Verde tiene poco peso electoral territorial, muy focalizado”.

Por lo pronto, anticipó que lo que pacte Ramírez Cuéllar con los partidos interesados en una coalición será anulado, pues, señaló, el actual dirigente provisional no tiene esas facultades.

Con información de Benito Jiménez / Grupo Reforma