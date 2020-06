Si más negocios no reabren podría haber repunte de la delincuencia en Morelia, advierte alcalde

Autoridades municipales revisarán este fin de semana si se permite la reapertura de más giros comerciales, para buscar un equilibrio entre la reactivación económica y el cuidado de la salud.

Morelia, Michoacán. De cara a que este fin de semana se apruebe la apertura de más giros comerciales de la capital michoacana, el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, advirtió que durante el periodo actual de la “Nueva Normalidad” se buscara mantener un equilibro entre el cuidado a la salud de los morelianos y la reactivación económica, ya que de no darse una reapertura gradual de los comercios se prevé un repunte de la delincuencia en la ciudad.

“No hemos salido de la emergencia, estamos buscando equilibrios entre cuidar la salud de la gente, cuidar la vida de los morelianos las morelianas, y también cómo empezamos a reactivar la economía porque si no permitimos que se apresuren los centros económicos, al rato vamos a tener una crisis muy grande que va a acentuarse en los delitos y va a haber mayor problema. Entonces estamos jugando con un equilibrio sano”, expresó el alcalde.

Junto con dicha declaración, las autoridades municipales anunciaron que este viernes se realizaría un análisis de la situación que vive Morelia en cuanto a los contagios y casos activos del nuevo coronavirus (COVID-19), para aprobar la reapertura de giros comerciales que todavía se encuentran cerrados en Morelia, entre los que destacan los gimnasios.

“Vamos a ir platicando con todos los negocios que nos hacen falta para ver cómo vamos aperturando poco a poco. Seguramente alguno de todos podemos aperturarlo, pero ahorita todavía no tengo una información precisa. El viernes lo estaremos valorando. Están los gimnasios, los bares, los centros nocturnos, están todos esos que restan por abrir y vamos a ver qué es lo que sí podemos abrir, la verdad”, adelantó Morón Orozco.

No obstante, también reiteró que la decisión dependerá de un análisis de expertos de epidemiología, ya que la capital michoacana no puede relajar las medidas sanitarias durante estos primeros días de la “Nueva Normalidad”. “En Morelia no estamos tan bien. Hay casos. El día de ayer (martes) hubo 24, antier (lunes) hubo cuatro, antes de antier hubo cinco. Hay brotes que se dan que nos alarman un tanto”, reconoció el presidente municipal.

Bares serán los últimos

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arroniz Reyes, añadió que los giros de gimnasios son que podrían tener una apertura gradual en próximos días, en tanto que los puntos de consumo de alcohol como bares, centros nocturnos, antros y todos sus derivados, serán los últimos a los que se dará permiso para volver a abrir sus puertas.

“El tema de antros, cantinas y todas sus variables sin duda se van a dejar hasta el final, por eso este fin de semana hicimos un operativo muy fuerte por toda la ciudad y los antros que ya habían abierto sin autorización, fueron clausurados, se clausuraron siete antros y vamos a continuarlo permanentemente. Algunos no fueron clausurados, les pedimos que cerraran sus puertas y las cerraron”, detalló el secretario.

En contraste, el secretario apuntó que en el caso de los gimnasios sí se prevé que se pueda aprobar su apertura en los próximos días, lo cual estará bajo análisis el próximo fin de semana para emitir una determinación oficial, en tanto que por el momento no se puede emitir una fecha exacta, además de que anteriormente señalaba que el regreso a estos puntos de ejercicio requerirá el cumplimiento de un estricto protocolo sanitario.

Siete clausuras este fin de semana

De acuerdo con datos de la Secretaría del Ayuntamiento, durante el periodo de la contingencia sanitaria se han realizado 2 mil 700 acciones directas para notificar o cerrar negocios no permitidos, en tanto que durante la “Nueva normalidad” se han llevado a cabo 18 clausuras que incluyen las siete realizadas este fin de semana.

Arroniz Reyes añadió que los titulares de los bares de la ciudad están “presionando fuerte” para que el Ayuntamiento de Morelia dé el visto bueno a la apertura de sus negocios, pero existe una determinación para que éstos sean los últimos en abrir sus puertas ya que son puntos donde no se puede guardar la “sana distancia” y la población joven resulta vulnerable.

Con Información Héctor Jiménez / La Voz de Michoacán