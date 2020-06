PAN no pide renuncia de AMLO, sino que dé resultados: Marko Cortés

Marko Cortés, líder del PAN, aseguró que su partido no está pidiendo la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que dé resultados.

Marko Cortés, líder Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que su partido no está pidiendo la renuncia del presidente de la República, sino que dé resultados ya que México atraviesa por cuatro crisis de manera simultánea: la sanitaria, económica, de seguridad y de democracia; las cuales, dijo, se han agravado por la COVID-19.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, señaló: “Nosotros claramente no pedimos la renuncia del presidente, nosotros lo que le pedimos es que se ponga a trabajar y nos dé resultados. Ninguna de estas crisis, hay que señalarlo con puntualidad, inició con la pandemia del COVID-19, por aquello de quien diga que íbamos muy bien. Acción Nacional evidentemente no confía, no somos golpistas, somos demócratas y lo que estamos apostando es que sea a través de la democracia, con los votos en el 2021 como logremos un equilibrio”.

Al participar en el seminario virtual “Contraste de propuestas para enfrentar la crisis del COVID-19”, Marko Cortés se pronunció por la creación de un servicio nacional de salud.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, agregó: “Nosotros estamos proponiendo un servicio nacional de salud único, público, regionalizado, descentralizado y de cobertura universal. Un sistema de salud con la capacidad de producir información confiable y oportuna para tomar decisiones, que es lo que ahorita no tenemos”.

El seminario fue organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Con información de Jessica Murillo / Noticieros Televisa