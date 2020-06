Yo ordené la liberación de Ovidio.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él mismo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, cuando lo había detenido el Ejército en Culiacán.

Al hablar de las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, López Obrador informó que habló con Donald Trump del tema y que la decisión la tomó porque civiles iban a perder la vida si no se detenía el operativo.



“Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que da el ejemplo es el Presidente Donald Trump”, afirmó.



“En dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera eso operativo y que se dejar en libertad a este presunto delincuente”.



Al darse el operativo que concluyó en la liberación del presunto criminal, el Presidente López Obrador había dicho que la decisión la tomaron en el Gabinete de Seguridad y que él la había respaldado.



“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”, dijo al día siguiente.

POR REFORMA