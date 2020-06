Muy alto de contagiarse de coronavirus, en tianguis de GDL

En los tianguis de Guadalajara “se vende” coronavirus.



Los mercados ambulantes son un foco de propagación del virus SARS-CoV-2. Las zonas “rojas” de la Ciudad por la Covid-19 están ubicadas justamente en donde se instalan los puestos.



Al trazar la ubicación de los 165 tianguis que tiene Guadalajara en el mapa que el Ejecutivo tiene con los casos activos, se ve cómo los mercados ambulantes más importantes están en zonas de alta circulación del virus.



Una de las de mayor riesgo de contagio es la ubicada en los alrededores de la Calle Juan R. Zavala, donde se instala cada domingo El Baratillo. Ahí había más de 180 casos activos; también en las inmediaciones de Longino Cadenas, con la colocación del Tianguis de Polanco, donde se ubicaron más de 105 personas enfermas en los últimos 14 días.



Estos puntos semanales de comercio no pararon actividades pese al decreto federal del 31 de marzo que establecía el cierre de negocios no esenciales.



Lo único que se hizo fue restringir la instalación de puestos con venta de ropa, calzado, artículos de belleza, cosméticos y otros. Se dio oportunidad a los comerciantes de cambiar de giro.



Y aunque se colocaron filtros sanitarios, las acciones no fueron suficientes para evitar la propagación del virus, pues estos espacios siguen siendo altamente visitados.



“La gran aglomeración de personas y el gran flujo de personas que no deberían estar en el tianguis nos está generando un problema en una zona de alto contagio”, admitió el Coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento, Juan Munguía.



Ante esto, el Municipio determinó suspender, temporalmente, la instalación de los tianguis de las colonias Del Fresno, Lomas del Paradero, Morelos, Echeverría y La Guadalupana, así como de El Baratillo y Polanco.



Guadalajara ocupa el primer lugar en el Estado en cuanto a contagios por Covid-19, con 2 mil 940 casos acumulados; también lidera en muertes al sumar 173.



Ayer, comerciantes de El Baratillo y otros se reunieron con la autoridad tapatía con la que acordaron que esta semana no colocarán sus puestos, pero abrirán mesas de trabajo para establecer medidas sanitarias que les permitan retomar sus actividades.



Esta acciones coinciden con las recomendaciones que hizo el Subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, al abordar ayer el tema de los tianguis en México, pues consideró que esta actividad económica debe modificarse para encajar en la nueva realidad.

