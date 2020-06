Así respondió Andrea Legarreta a quienes aseguran que se ha hecho cirugías

Debido a que es considerado uno de los rostros más reconocidos de la televisión, Andrea Legarreta ha tenido que hacer frente a los señalamientos que constantemente recibe en redes sociales, incluso ha respondido a las críticas por su forma de vestir o por las declaraciones que hace.

Ahora, la conductora fue objeto de críticas sobre su físico, pues hubo seguidores que señalaron que a través de los años se había hecho varias cirugías estéticas. Sin embargo, Andrea no quiso quedarse callada y respondió de forma inteligente.

La presentadora del programa Hoy compartió en su cuenta de Instagram una antigua fotografía en la que posa junto al cantante español Alejandro Sanz: “Aquí les dejo esta foto del recuerdo de hace como 30 años, para que se rían un rato (de mí obvio) Alejandro se ve divino y yo ¡terrible! Jajajaja”, escribió al pie de la imagen, antes de enumerar algunos de los detalles de su look que hoy le parecen extravagantes.

“¿Lo peor? Mi pelo, o el color de los labios, o el exceso delineador de ojos ¡o mi blusa!”, agregó. El intérprete no pasó por alto la publicación y comentó: “Tú te ves fantástica. La moda de la época no ayudaba”, aseguró. “Eres un caballero ¡y tú idéntico! Pasa el secreto. Te abrazo virtualmente desde México”, le respondió Andrea.

Y aunque recibió cientos de halagos de parte de sus seguidores y colegas, Andrea no se salvó de las críticas. Una usuaria comentó que la conductora había recurrido en más de una ocasión a las cirugías plásticas, a lo que la conductora respondió de manera elegante.

“A ver… Cuéntame, enumera una por una las cirugías que dices que me he hecho… Y en qué momento, obvio porque llevo 20 años al aire”, escribió, palabras que fueron celebradas por sus fans.

Después de compartir la fotografía junto a Alejandro Sanz, la conductora compartió un profundo mensaje de amor propio: “Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres”.

Hace pocos días, Andrea Legarreta fue relacionado a una mujer involucrada en los saqueos que se realizaron durante una manifestación feminista-anarquista en la Ciudad de México, y en la que se desencadenaron hechos violentos.

La aclaración ocurre luego de que su apellido se volviera tendencia bajo el hashtag #DestruyoComoLegarreta, al vincularla con una de las manifestantes, quien supuestamente es su prima. La conductora compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aclara que hasta donde conoce, esa persona no tiene nada que ver con su familia y que no sabe si pueda ser algún familiar lejano, además, hace hincapié en que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

“Quiero platicar con ustedes de un tema que me llamo mucho la atención, porque algunos de mis amigos me comenzaron a escribir, ‘Oye Andrea, hay un hastag que es trending topic que es #DestruyoComoLegarreta’… Después de investigar veo que hay una mujer que cometió actos de vandalismo en una marcha, y que se llama Elizabeth Legarreta, y entonces alguien decidió relacionar la conmigo, aclaro: no conozco a ninguna Elizabeth Legarreta”, aseguró la conductora.

POR LA REVISTA QUIEN