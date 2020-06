Cae escolta por balear a ex yerno de Gobernador

El escolta que baleó en la pierna a Juan Carlos Armendáriz, ex yerno del Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, fue detenido, acusado de homicidio en grado de tentativa.



El Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven, aseguró que el escolta -identificado por la víctima como Alberto Consospó- pertenece a una empresa privada, y rechazó las versiones que lo ubicaban como agente de seguridad pública estatal.



En videos difundidos en redes sociales, Armendáriz acusó que el escolta actuó por indicaciones de Diego Alerto Hernández Silva, actual pareja de su ex esposa María Escandón.



Además mostró cómo fue arrollado frente al Fraccionamiento Lomas Campestre, a donde acudió en busca de su hijo de 10 meses a quien no ha podido ver, para entregarle flores.

Con Información de Grupo Reforma