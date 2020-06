César Montes y ‘Chucky’ Lozano en la mira del Hamburgo

Un directivo del equipo alemán aceptó que les gustaría fichar a los mexicano en un futuro, si bien sabe que no serpa sencillo contratarlos

César ‘Cachorro’ Montes e Hirving ‘Chucky’ Lozano podrían jugar en un futuro en Alemania, si se da la oportunidad de llegar a un acuerdo por sus cartas. El directivo del Hamburgo, Jonas Boldt, reconoció que es un sueño poder fichar a los dos mexicanos, aunque por el momento la prioridad es volver a la Primera División.

En entrevista con ESPN, Jonas Boldt reconoció que siguen de cerca el futbol mexicano aunque no es un mercado barato. El directivo ya sabe lo que es trabajar con mexicanos, pues en su momento fue responsable de la llegada de Andrés Guardado y Javier Hernández a la Bundesliga, por lo que no descarta buscar a Montes y Lozano en un futuro.

“Ahora en la situación que tenemos en Hamburgo debemos estar enfocados primero en regresar a la primera división. Pero hay varios jugadores muy interesantes, por ejemplo desde antes de que fuera al PSV me gustaba mucho Hirving Lozano. Ahora me encantó ver a César Montes el central que tiene buena presencia física, nosotros seguimos muy de cerca ese mercado aunque en este momento decir algo más profundo no sería conveniente” mencionó.

Boldt señaló que por ahora el proyecto no solo está enfocado en volver a Primera División, sino que también necesitan consolidar económicamente al club. A pesar de ello, no descarta por completo que en algún momento pudieran hacer un esfuerzo por buscar a Montes o al ‘Chucky’ como refuerzos del Hamburgo.

“En el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido hacia un lado o hacia otro, te menciono estos dos nombres de Lozano y Montes que son conocidos y aunque creo que será complicado poder trabajar con ellos en un futuro no se puede descartar nada” sentenció.

Por FUTBOLTOTAL