El portero Marcos Díaz confiesa qué lo separa de Pumas

Marcos Díaz es uno de los guardametas que se encuentra en la órbita de Pumas para reforzar al equipo de cara al torneo Apertura 2020. Sin embargo, las negociaciones se han estancado, debido a que la prioridad de la directiva universitaria es fichar a Martín Campaña de Independiente de Avellaneda.

“Estoy esperando que me llame mi representante y me de noticias. Hay sondeos de Pumas, que está complicado por lo que me dijeron hoy, que la prioridad es Campaña, así que estoy esperando algo de España”, dijo Díaz a TyC Sports.

El jugador de 34 años será agente libre a partir del 30 de junio, además no entra en los planes de Miguel Ángel Russo, estratega del cuadro xeneize.

Díaz tiene un amplio recorrido por el futbol argentino, militó en Colón, Gimnasia Jujuy, Huracán y Boca Juniors desde el 2018. Durante dos temporadas, el jugador fue suplente y apenas disputó cuatro partidos de la Superliga y dos duelos amistosos.

En cuanto a Pumas, las constantes pifias de Alfredo Saldívar en el arco universitario, han derivado en la búsqueda de un nuevo portero que pueda competir por la titularidad. En este sentido, nombres como Raúl Gudiño, Martín Campaña e inclusive Franco Armani han sonado como posibles refuerzos.

