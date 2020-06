Dio líder de Morena en Jalisco Hugo Rodríguez ‘hueso’ a ¡su hijo!

En el partido Morena no se permite el nepotismo, según su Estatuto, pero eso no impidió que quien se presume dirigente de ese organismo político en Jalisco, Hugo Rodríguez Díaz diera un “hueso” a su hijo Hugo Rodríguez Langarica.

Rodríguez Langarica de 21 años, quien es vástago de Rodríguez Díaz y Graciela Teresa Langarica, aparece en la nómina morenista en julio de 2019 con el cargo de asesor percibiendo 11 mil 113 pesos brutos al mes, de acuerdo con datos de Transparencia; en el reporte de octubre de ese año, ya no figuró.



“Eso (contratación de hijo) fue los primeros meses, porque necesitábamos gente de absoluta confianza, y él no era aviador, él trabajaba 20 horas diarias; y en cuanto pudimos ya integrar personas, lo quitamos”, dijo el líder Rodríguez Díaz al ser cuestionado por MURAL.



“Él prácticamente llevaba todas las bitácoras, todas las bitácoras de actividad política y de gasto para entregárselos al tesorero; mucho el secretario de finanzas se basaba en Hugo para que le remitiera los datos de las elecciones, de las asambleas, no gastos personales míos”, añadió.



Rodríguez Langarica, de acuerdo con lo expuesto por su papá, habría laborado en Morena máximo seis meses.



“Como te digo, yo requería una persona de mi absoluta confianza cuando arrancamos los trabajos (del partido); porque esto es algo que caminas por terrenos muy movedizos, entonces, ya que más o menos encarrilamos esto ya le dimos baja”, acotó el dirigente.



De acuerdo con el Artículo 3 apartado F del Estatuto de Morena, uno de los fundamentos del organismo político es no permitir ninguno de los vicios de la política actual, como el influyentismo, amiguismo, nepotismo, patrimonialismo, clientelismo, corrupción, entre otras prácticas.



La transgresión de las normas o conductas que contravengan disposiciones estatutarias del partido son sancionables por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, quien puede imponer castigos como amonestación pública o privada, suspensión temporal de los derechos partidarios, multa, cancelación de registro en el padrón morenista, destitución del cargo, o inhabilitación.



MURAL publicó el 15 de junio que, de acuerdo con el líder morenista Rodríguez Díaz, en la nómina de ese organismo político habría unos 10 empleados que cobran sin trabajar, “aviadores”, por lo que se solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido realizar una auditoría.

Aunque Rodríguez Díaz se presume dirigente de Morena en el Estado, la secretaria de ese partido Yeidckol Polevnsky, afirmó que no lo es; aunque el presidente nacional del organismo, Alfonso Ramírez Cuéllar, no ha marcado postura.

Por Martin Aquino / Mural / Grupo Reforma