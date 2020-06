Habrá Clásico Tapatío en pretemporada

El Estadio Akron será la segunda sede de la competencia Copa por México durante la pretemporada del Apertura 2020, donde se jugará el Clásico Tapatío.



El torneo se jugará del 3 al 19 de julio con 15 partidos y ocho equipos en competencia.



Se dividirá en dos grupos: A (América, Pumas, Toluca y Cruz Azul) y B (Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán). Se jugará con todos los equipos del grupo entre sí, y posteriormente avanzarán los dos primeros lugares de cada uno para enfrentarse el 1ero. del Grupo A vs. 2do. del Grupo B, y 1ero. del Grupo B vs. 2do. del Grupo A. La Final se jugará a un solo partido en la primera sede, el Estadio de Ciudad Universitaria.



El protocolo sanitario de la Liga MX se llevará a cabo y se deberán seguir los lineamientos tanto en partidos como en los entrenamientos en Guadalajara y en la CDMX. Los encuentros se jugarán a puerta cerrada.



CALENDARIO EN GUADALAJARA



VIERNES 3 JULIO

19:00 horas

Mazatlán vs. Tigres



SÁBADO 4 JULIO

21:00 horas

Chivas vs. Atlas



MARTES 7 JULIO

19:00 horas

Atlas vs. Mazatlán



MIÉRCOLES 9 JULIO

21:00 horas

Chivas vs. Tigres



SÁBADO 11 JULIO

19:00 horas

Chivas vs. Mazatlán



DOMINGO 12 JULIO

18:00 horas

Atlas vs. Tigres

Por Mural