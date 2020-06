En Jalisco tras chocar, irían al corralón sólo autos sin seguro

Cuando automovilistas implicados en un choque no se ponen de acuerdo sobre reparación de daños, en la actualidad sus respectivos vehículos son enviados al corralón; pero eso podría cambiar en Jalisco, pues sólo serían incautadas las unidades que no cuenten con seguro automotriz.



El diputado emecista Jonadab Martínez, junto con su homólogo Javier Romo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y el Código Penal, con la intención de incentivar, por ejemplo, la contratación de seguro vehicular.



“Quien esté involucrado en un accidente vial, si uno de los particulares no puede llegar a una negociación porque no tiene la manera de garantizar la reparación del daño que muchas veces es con una póliza de seguro, ese es el único vehículo que se va a ir al corralón”, dijo Martínez al referir el contenido del proyecto legislativo presentado ante la Asamblea.



“Actualmente la ley dice que en caso de que no tengan un acuerdo (implicados en choque), los dos autos son remitidos al depósito. Eso es lo que modificamos en la ley, ya no será si no llegan a un acuerdo, quien no pueda garantizar la reparación del daño al momento, es el vehículo que será remitido al corralón”, agregó.



Asimismo, refirió que se está planteando establecer la figura de “facilitador”, un agente de la Secretaría de Transporte que tendría facultad para intervenir en accidentes por alcance vehicular o los llamados choques lamineros, de manera que se puedan liberar con mayor agilidad las vialidades donde haya ocurrido el percance.



“Estamos creando la figura de facilitador, que es una persona autorizada por la Secretaría de Transporte, que debe tener conocimiento en conciliación, en la Ley de Movilidad o en leyes, y poder llegar al punto de manera rápida, poder tomar evidencia del accidente y decirles a los particulares que liberen la vialidad o vialidades que colapsaron”, indicó Martínez.

“Este facilitador podrá tener facultades para llegar en el momento (del percance vehicular) y conciliar entre las partes, acabar con el accidente y liberar las vialidades; podrá no haber acuerdo entre las partes, pero las vialidades serán liberadas”, acotó.

De acuerdo con el diputado emecista, la iniciativa de reforma incluye la posibilidad de que los accidentes automovilísticos donde sólo haya daños materiales y las partes implicadas no se pongan de acuerdo sobre reparación del daño, serían resueltos ante la autoridad como procesos administrativos, no penales como puede ocurrir en la actualidad.

Con Información de Martin Aquino / Grupo Reforma