Fauci al Congreso: EU tendrá, antes de fin de año, vacuna vs Covid

La Unión Americana acumula 122,926 muertes y 2 millones 387,161 contagios

El máximo experto del gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, se declaró cautelosamente optimista de que habrá una vacuna contra el coronavirus Covid-19 para fines de ese año o comienzos del siguiente, pero advirtió que las próximas semanas serán críticas para eliminar los focos de infección que perduran en el país. Fauci y otros altos funcionarios de Salud revelaron que no se les ha pedido dejar de aplicar exámenes del virus, pese a que el presidente Donald Trump declaró el fin de semana pasado que les pidió hacer precisamente eso para que la cifra de contagios no luzca tan alta. El miércoles Trump expresó que no estaba bromeando cuando lo dijo. “Aplicaremos aún más pruebas”, aseveró Fauci en su comparecencia ante una comisión de la Cámara de Representantes, en Washington, D.C.

Se han realizado pruebas diagnósticas a unos 27 millones de personas en Estados Unidos, de las cuales unas 2.3 millones (un 8.4 por ciento) ha dado positivo. “La enfermedad nos ha afectado severamente”, declaró Fauci, director de la unidad de enfermedades infecciosas en los Institutos Nacionales de Salud. Se expresó “sumamente preocupado” por el aumento de las cifras en algunos estados.

“Las próximas dos semanas serán críticas en cuanto a nuestra habilidad de enfrentar estos repuntes”, afirmó el funcionario.

Hasta la fecha, el nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de 122 mil 926 personas y ha registrado 2 millones 387 mil 161 casos, según datos de la Universidad Johns

Hopkins. Estas cifras convierten a Estados Unidos en el país con más contagios de Covid-19 en todo el mundo, algo que el presidente Trump ha achacado al gran número de pruebas diagnósticas realizadas.

En la comparecencia ante el Congreso, además de Fauci, testificó con el doctor Robert Redfield,

director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés); el director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) doctor Stephen Hahn y el director del Servicio de Salud Pública, almirante Brett Giroir.

Desde la última comparecencia de Fauci en una audiencia de alto perfil hace más de un mes, Estados Unidos está tratando de reanudar la actividad económica.

TEXAS, AL ALZA

Los estados de Arizona, Florida y Texas, que tienen gobernadores republicanos, que son optimistas con la reapertura, se encuentran entre los que observan aumentos preocupantes en los contagios. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el estado superó los 5 mil nuevos contagios de coronavirus en un sólo día por primera vez, otro hito preocupante en momentos en que el hospital pediátrico más grande de Estados Unidos comienza a admitir pacientes adultos para liberar camas, en Houston.

Por el Financiero