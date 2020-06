La Chilindrina desesperada por Covid-19, sus ahorros se agotaron

Al igual que Violeta Isfel y Talina Fernandez, la actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, también se encuentra en aprietos económicos debido a la pandemia por Covid-19.

A pesar de que ‘La Chilindrina’ lleva más de 80 días en aislamiento total, la comediante asegura que no dejó de pagarles a sus empleados durante el confinamiento, pero que le urge regresar a sus shows pues sus ahorros se están agotando.

“Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, dijo en entrevista con Tv Notas.

‘El Circo de la Chilindrina’ es su fuente de ingreso más importante; María Antonieta de las Nieves no trabaja para ningún medio de comunicación, de hecho, hace más de 10 años que se encuentra vetada de la empresa Televisa.

Afortunadamente a la actriz no le falta cuidado ni alimento, su hija Verónica se encarga de llevarle despensa y está al pendiente de ella, aunque confesó que la crisis la he hecho perder 10 kilos.

Ante el confinamiento, María Antonieta de las Nieves encontró un nuevo pasatiempo: decorar cuadros con piezas de chaquira, algo que la entretiene pero que ha llegado a pensar convertirlo en una fuente de ingreso.

“Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos …Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”.

La actriz también ha pensado en la posibilidad de reeditar su autobiografía, que originalmente se pubblicó en 2015 y cuenta detalles de su carrera como actriz, sus trabajos de doblaje y su vida personal.

