Aumentan zonas de contagios de coronavirus en ZMG

La Tijera, Ciudad Granja, Arcos de Zapopan, Atemajac, Oblatos y el Centro de Tonalá son algunas de las zonas de la Ciudad que han presentado un incremento del 20 por ciento de su territorio contagiado por Covid-19 del 7 al 20 de junio.



Durante la presentación del “Análisis urbano y geoestadístico sobre los casos de Covid-19 en la ZMG” realizado este jueves en las instalaciones de la Escuela de Arquitectura y Artes (Esarq), Noé Rodríguez León, director de Proyectos Urbanos del Despacho 3.14, explicó la ubicación de casos confirmados del virus en relación con la mancha urbana.



Los datos, entregados por el Gobierno del Estado a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental, arrojaron que el nivel de contagios de Covid-19 no tiene una relación con las densidades poblacionales ni con el nivel socioeconómico.



“El Covid no es exclusivo de densidades y el 20 por ciento del territorio que no tenía casos, ahora los tiene”, explicó.



“Los números están aumentando y ganando territorio donde antes no había casos y queremos un llamado a que tomemos acciones de prevención en dichas zonas”, recalcó.



Además, tampoco se encontró una correlación directa entre las zonas mencionadas y la cantidad de espacios públicos como parques y jardines para una mayor propagación del virus.



Por ello, dicho despacho realizó una plataforma digital con un mapa comparativo, donde invitan a geógrafos y analistas a aportar bases de datos de otras ciudades, para llegar a más conclusiones sobre el comportamiento del virus en relación con su movimiento dentro de un territorio.



“No es un modelo predictorio, sino una base de datos dirigida a la población en general, para que conozcan las zonas contagiadas y tomen precauciones”, concluyó.



Dicho mapa, puede ser consultado a través de la página https://e314.mx/covid-zmg.

Con Información de Sara Ochoa / Grupo Reforma