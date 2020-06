Carmen Salinas explota contra los que no creen en el COVID-19

Carmen Salinas compartió un mensaje de enojo en su cuenta de Twitter dirigido a todas esas personas que siguen sin creer que el coronavirus existe.

Muy a su estilo, la actriz de 80 años se lanzó contra las personas que piensan que lo de la pandemia del coronavirus es “cosa del gobierno”.

“Hay cada pendeja y pendejo que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno… no mamen seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un Virus que por incrédulos se les va a meter por las nalgas. CS”.

Muchos de sus seguidores aplaudieron su mensaje en un momento en el que México experimentará la nueva normalidad, sin embargo, algunos usuarios criticaron el estilo y las palabras usadas por la actriz, incluso recomendaron no ver las películas en las que aparece Salinas.

La actriz se dio el tiempo a responder:

“Gracias pero me vale lo que opinen estos Pendejos cuando he visto amigos y compañeros muy queridos morir por este pinche virus que ya nos tiene hasta la madre en este encierro. Un abrazo cariñoso. CS”, escribió.

Ante los señalamientos por su mensaje, Carmen Salinas se defendió y reiteró que lo más importante es que la gente tome consciencia ante un virus que ha causado la muerte de muchas personas.

“Daniel no me digas que a estas altura de la vida te asustan estas palabras, a mi se me salen las lagrimas de ver cuantos amigos, familiares de compañeros y compañeros han Muerto!!!! Eso y luego escuchas ese virus no existe que rabia escucharlos. CS”.

Por El Informador