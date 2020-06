Viaje a EEUU es para conmemorar puesta en marcha del T-MEC: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y reiteró que tiene como principal objetivo conmemorar la puesta en marcha del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el 1 de julio.

Nada más estamos esperando a que responda el Gobierno de Canadá, el primer ministro (Justin) Trudeau, para ver si podemos estar juntos los representantes de los tres gobiernos. Si no es así, ya tomé la decisión de ir a Washington a entrevistarme con el presidente Trump”, expresó.

Con información de EFE.

Además de hablar sobre el T-MEC, López Obrador quiere agradecer a Trump el apoyo para conseguir ventiladores para atender en México la epidemia de COVID-19.

Frente a las críticas recibidas por querer reunirse con un presidente contrario a los migrantes mexicanos, López Obrador dijo que le “importa mucho la relación con el gobierno de Estados Unidos” porque es “una relación económica y comercial indispensable”.

No voy a cuestiones políticas o electorales. Es una visita de Estado. Tiene que ver con el inicio del tratado, que es de ayuda para México. ¿Hay riesgo? La política es como caminar siempre en la cuerda floja. Hay que correr riesgos y tomar decisiones”, zanjó.

López Obrador dijo que su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump lo hará en un vuelo comercial y estará acompañado de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía.

No voy a ir en avión privado, voy a ir en avión de línea. No hay forma de ir directo desde la Ciudad de México, tengo que hacer escala pero vamos a estar ahí. Me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y Alfonso Romo, coordinador de la Oficina de la Presidencia”, dijo en conferencia de prensa.