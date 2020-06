Familias temen que todo se venga abajo por sismo de 7.4 en Oaxaca

Las paredes de barro de la casa de la familia Aragón no resistieron los 7.4 grados del temblor que nació en las costas oaxaqueñas.

Las familias de este pueblo zapoteca viven con miedo desde el sismo que el martes pasado dejó sus casas inhabitables, la unidad médica del IMSS partida por la mitad y su iglesia tan lastimada que amenaza con caerse. También temen las noticias que puedan llegar de los pueblos cercanos, que llevan casi tres días aislados por los derrumbes.

San Juan Ozolotepec.—Tras el sismo del martes pasado, Paulina Aragón Villavicencio apenas duerme. Ella y su esposo pasan las noches sentados en una pequeña cocina hecha de tablas de madera mientras vigilan a sus hijas, porque desde aquella mañana en que el cerro se resquebrajó, las pequeñas han vivido con miedo.

“No podemos dormir ahí, pero el pendiente es que la pared y las otras dos casas de arriba están por venirse. Hay inseguridad, entonces dormimos acá en la cocinita de madera. Pasamos las noches sentados, cuidando a mis dos muchachitas, porque la niña que se espantó más a veces brinca y grita en la noche”, cuenta Paulina a EL UNIVERSAL.

El temor de esta familia zapoteca de San Juan Ozolotepec, considerada una de las comunidades más afectadas por el terremoto, no es gratuito. Las paredes de barro de la casa que heredaron de sus padres y sus abuelos no resistieron los 7.4 grados de fuerza del temblor que nació en las costas oaxaqueñas, así que se vinieron abajo.

Lo mismo pasó con las viviendas cercanas, por eso, aunque tienen un pequeño cuartito de pie, prefieren dormir en la cocina ante el riesgo de que las casas vecinas se venzan con alguna de las casi 3 mil réplicas que se han acumulado desde ese día.

Parada entre las ruinas de su casa, la mujer narra que cuando comenzó a crujir la tierra estaba almorzando y escuchando las noticias con sus hijas, por lo que salieron corriendo con un miedo en el cuerpo como nunca habían sentido antes.

“Mi niña, Citlalli, casi se desmaya. La abracé cuando comenzaron a caerse la paredes (…) Nos bajamos a la cancha a hacer oración con el sacerdote y ahí esperamos a que regresara mi esposo, que estaba trabajando en el campo y del que no supimos durante tres horas”.

Al igual que Paulina y sus hijas, los pobladores de San Juan Ozolotepec apenas están conociendo la magnitud de lo que sucedió tras el terremoto. Saben, por ejemplo, que la Unidad Médica del IMSS quedó partida por la mitad y que el Jardín de Niños difícilmente podrá volver a usarse. Pero, sobre todo, saben que su iglesia, La Catedral de la Sierra, amenaza con caerse.

A pesar de ello, lo que más le preocupa a este pueblo zapoteca es lo que desconoce, porque a más de 48 horas del sismo no se han terminado de contabilizar las casas que no resistieron y no saben nada de las familias de tres agencias municipales, cuyos accesos siguen cerrados y que no tienen electricidad.

Es por eso que cuando los altavoces suenan recordando que sigue la pandemia y pidiendo que si van al Palacio Municipal, mantengan la sana distancia y porten cubrebocas, no hubo alguien que no cumpliera las medidas.

“No están solos”. Antes de que un sismo fracturara a la región de Ozolotepec, ningún mandatario había pisado esta microrregión indígena, le dice Francisco Reyes Villavicencio, edil de San Juan, al gobernador Alejandro Murat, mientras le entrega el bastón de mando, símbolo de la autoridad comunitaria.

Reunidos frente a la catedral, Murat

les anuncia a los pobladores que Armando Bohórquez, titular del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac) y oriundo de esta región, será designado por su gobierno como el enlace para vigilar la reconstrucción.

“Vengo para que sepan que no están solos, para que tengan certeza de que cuentan con el apoyo y respaldo de su gobernador.

“Estamos trabajando unidos con los tres órdenes para salir adelante pronto y estoy seguro que así será”, afirma el mandatario estatal ante los pobladores.

Con Información del UNIVERSAL