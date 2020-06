Retoman actividades cines y teatros en Jalisco

A partir del próximo lunes podrán abrir sus puertas los cines y teatros, así como albercas para clases particulares informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al concluir la reunión de los integrantes de la mesa de Reactivación Económica y en donde señaló que aún lo hay condiciones para pasar a la Fase Uno.

“Con los protocolos establecidos van a abrirse parques públicos sin áreas infantiles, con un aforo del 50%, van a poder operar también cines y teatros con los protocolos establecidos que son al 25% de su capacidad y albercas para clases individuales, no balnearios, también es importante saber qué no se puede, va a poder trabajar las canchas privadas para actividades deportivas de menos de 20 personas y no se van a abrir unidades deportivas públicas”, informó el mandatario.

Con esto dijo que se hace una adaptación a las medidas que tiene el Gobierno Federal de lo que se puede hacer o no se puede hacer al estar comprendido dentro del semáforo anaranjado de contagios y fallecimientos de Covid19, por lo que la fase de responsabilidad individual se adapta a esos conceptos u que son mínimos a lo que ya se aplicaba en la entidad.

Alfaro Ramírez dejó en claro que sólo se hace una homologación a lo que marca el semáforo naranja nacional, por lo que en “Jalisco no está avanzando a la fase uno, nos mantenemos en la fase de responsabilidad individual y eso se acordó en la mesa”, destacó.

De esta forma se ponen en sintonía los criterios federales connlos locales y eso lo consideró como un buen avance, de que se trabaja en coordinación y en un mismo sentido, ya que estos giros que se incluyen en la reapertura gradual desde el próximo lunes ya tiene sus protocolos establecidos y validados por la mesa.

Así se comienza a reactivar de forma más amplia la economía local pero no se avanzará a la fase uno, que no hay condiciones para salir a pasear, que todos utilicen sus cubrebocas, que se sepa que aún hay riesgos.

Con Información Víctor Ramírez / Occidental / OEM