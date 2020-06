Gloria Rojas Maldonado, ex delegada de SEDESOL deja la política

En una carta en redes sociales explica los motivos. Expuso, “Para cerrar todos los ciclos de mi vida hoy cierro de manera voluntaria cualquier afiliación partidista o de grupo. Agradezco a Dios y a todas estas personas que creyeron en mi lo más importante su amor, sus enseñanzas y paciencia en lo que yo llamo y llamaré Misión de vida.

Gracias al partido que vio crecer y a cada uno de los fueron mis maestros y alumnos en en 25 años de mi vida me quedare con todas las enseñanzas y vivencias hasta el fondo de mi alma.

Hoy acaba de terminar nuestra platica en familia todos juntos tomamos esa decisión en nuestras vidas unidos, en paz y felices disfrutando la cómo seres humanos que somos llenos de errores pero un gran acierto el amor que nos tenemos seguiremos creciendo siempre juntos los cinco Diego, Emiliano, Maximiliano y Zeus mi perrito en familia nos disfrutaremos en cada minuto de esta vida terrenal que tendrá ecos en la eternidad.

Cierro este ciclo con el corazón y en gratitud

Gracias al Partido Revolucionario Institucional amo sus estatutos pero no a las personas que lo representan. Dios los bendiga los perdono por el daño hecho todos estos años donde solo recibí un trato de agresión, violencia y descalificación.

Un chisme de Facebook basto para que un Presidente y un Candidato que lo querían tranquilo mencionaron que con mi presencia manchaba su imagen como siempre era cotidiano en mi vida hoy lo agradezco con el corazón a dos años de esta última experiencia.

Gracias a los papás de mis hijos porque en este caminar los conoci también ya los perdone cerré en ciclo hace años con ellos.

Misión de vida continua y me debo a ustedes y al mundo entero, disfrutaré con mis hijos lo que más nos gusta que es cocinar, estudiar y redactar mi propia historia jamás escribiré en la que no es mía. Siempre tendrán en mi una amiga, una aliada que los estará esperando en mi casa y en Puerto Aleta quien necesite comida que no la tengan serán nuestros invitados especiales donde come uno comeremos en familia.

Gracias a mi bella tierra a sus hermosos colores que representan la luz de mi padre Dios serán los únicos que tendrán toda mi lealtad.”