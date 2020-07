Amenazan, de nuevo, a García Harfuch

Sujetos que visten de negro, con los rostros cubiertos, sin armas y sin algún tipo de identificación, amenazaron al Jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch

A cuatro días de haber sobrevivido a un atentado con armas de grueso calibre, en la Colonia Lomas de Chapultepec, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió una nueva advertencia.



En la grabación difundida en Internet, se observa a un hombre sentado frente a una mesa, al centro, y otros dos que lo acompañan a los costados.



El hombre que advierte al titular de la SSC lo hace leyendo una hoja que tiene al frente.



A su espalda cuelga una lona con el texto que lee y que incluye palabras altisonantes.



Dice que a ellos no se les olvidan sus familiares muertos.



“Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que soy más inteligente que tú”, avanza.



“Nosotros no nos metemos con familia, si no ya te hubiera dado donde más te duele”.



Durante la lectura, el hombre menciona al padre y al abuelo del Jefe de la Policía, pero confunde los nombres con sus parentescos.

Elementos de la SSC indicaron que ya se analiza la autenticidad del video y su procedencia, aunque de manera oficial la dependencia no ha respondido al respecto.

Por Selene Velazco / Grupo Reforma