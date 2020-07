Amaga AMLO, sin pruebas, y reclama negociar

Luego de que la Corte admitió una controversia contra el cambio de reglas en el mercado eléctrico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que denunciará por fraude a las compañías privadas y ex funcionarios que firmaron contratos en el sector.

En conferencia anunció que ya prepara las querellas para proceder legalmente por daños al erario, luego de que se descubrieron documentos que avalan la compra de energía eléctrica a particulares a precios altos.

“Vamos a interponer las denuncias contra quienes resulten responsables por el daño que se causó a la Hacienda Pública, ya tenemos estimado el daño, queremos hablar con las empresas, he dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias.

“Ese es el asunto de fondo, lo he dicho muchas veces, nosotros no somos cómplices y no vamos a encubrir actos de corrupción, y esto lo digo también porque hay quienes piensan o han aceptado solo la opinión de las empresas, de los particulares y se cree que estamos cometiendo un injusticia”, planteó.

A pregunta expresa, reconoció que podrían estar involucrados no sólo ex funcionarios del Gobierno federal, sino incluso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Hay funcionarios involucrados, desde luego los que firmaron este acuerdo luego de haberse llevado a cabo la licitación y el acuerdo principal sobre el cobro de tarifas y que posteriormente adicionan, es un anexo que no tuvo que ver con el procedimiento de licitación pública, en donde viene una tarifa más alta que la pactada en los contratos”, acusó.

El pasado lunes, la Corte suspendió indefinidamente el denominado “Decreto Nahle”, por medio del cual se modificaron las reglas para que nuevas plantas generadoras de energía renovable puedan conectarse al Sistema Eléctrico Nacional.

La Academia Mexicana de Derecho Energético reprochó que el Gobierno federal ha utilizado las conferencias matutinas para atacar y defenderse ante los recursos legales que ha logrado la iniciativa privada en tribunales.

“Yo creo que el Poder Judicial ha estado cumpliendo con su función de equilibrio de poderes de forma profesional. Desafortunadamente, el Gobierno ha tomado la decisión de litigar en los medios. La mañanera se ha convertido en un foro de acusaciones donde los acusados no tienen ninguna posibilidad de defenderse”, señaló Carlos de María, abogado y vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético.

Por Mural