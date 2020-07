Candelaria Ochoa no dejó la Conavim, ¡la echaron!

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, no dejó voluntariamente su puesto en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ¡la echó!



En marzo de 2019, Sánchez Cordero designó a Ochoa al frente de la Conavim, y el 27 de junio de este 2020 se dio a conocer que la funcionaria originaria de Jalisco había renunciado a su empleo por desavenencias en torno al trabajo en la Comisión.



Ochoa explicó a MURAL que fue la Secretaria de Gobernación quien, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, le requirió separarse del cargo.



“Fue una solicitud de la Secretaria (Sánchez Cordero), no tengo mucho más que decir, más que hicimos un gran trabajo con un equipo muy limitado (…). Se lo planteó al subsecretario Encinas, y yo dije que yo me iba hoy, mañana, o en un mes, que yo no tenía problema porque creo que yo vine a apoyar al Presidente (López Obrador), y vine a apoyar la Cuarta Transformación; tampoco quiero ser un impedimento ante una cosa así, ¿verdad?”, dijo la ex funcionaria.



“Me parece que son dinámicas que una siempre está expuesta a eso, digo, no me habían pedido nunca una renuncia, pero me parece que es normal ¿no?, que es normal, que son equipos, que es normal (…). Yo me voy muy satisfecha, porque hasta donde pudimos se cumplió de manera cabal, no tuvimos un sólo momento de flaqueza u omisión en esta tarea”, añadió.



Ochoa indicó que la Conavim tiene como atribuciones declarar las alertas de violencia de género y darles seguimiento, coordinar la operación de los Centros de Justicia para Mujeres, y desarrollar el programa nacional sobre prevención y erradicación de violencia contra féminas, pero hubo desacuerdos respecto a esas funciones.



“Creo que en realidad hay como una incomprensión ante las actividades que realiza Conavim, pero fuera de eso me parece que no hubo ningún otro desacuerdo (…). Hay también posiciones respecto a la violencia, hay mucha gente que quiere opinar, que quiere decir, que tiene distintas visiones, y me parece que no logramos, eso sí, un consenso de qué hacer en esta materia”, apuntó la ex funcionaria.



“Me parece que en el tema de la violencia todo mundo se siente especialista, entonces, pues eso también es un problema que no logras como encauzar; pero mira, en 15 meses nosotros logramos lo que en 10 años Conavim no había logrado”, acotó.



De acuerdo con Ochoa, en el tema de su renuncia en la Comisión, López Obrador no estuvo implicado, y reiteró que es normal que en un empleo el jefe o jefa diga: “ya no te quiero aquí”.

