Enreda encuesta abierta a morenistas

La insistencia del Tribunal Electoral de acelerar la elección de presidente y secretario general de Morena y que ésta se realice a través de una encuesta abierta metió a los morenistas en un enredo.

Para algunos significa que será “abierta a la ciudadanía”, mientras que para integrantes de la dirigencia nacional es “abierta a la militancia”.



“La elección para Presidencia y Secretaría General tiene que ser por encuesta abierta, es decir, no es necesario ser militante para votar. #morena necesita renovar su padrón y elegir su estructura”, escribió en su cuenta de Twitter Yeidckol Polevnsky, secretaria general y aspirante a la presidencia del partido.



El miércoles, la Sala Superior del Tribunal ordenó al Comité Ejecutivo Nacional de Morena acelerar la renovación de sus órganos de dirección antes de iniciar el proceso electoral al 2021, la primera semana de septiembre, e insiste que se realice a través de una encuesta, como lo determinó el 26 de febrero.

“La renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional deberá realizarse mediante el método de encuesta abierta y el partido político queda en libertad de elegir el método de renovación de los demás órganos directivos del partido”, indica la sentencia de febrero.



Sin embargo, debido a que los magistrados aún no publican ni entregan a Morena la nueva resolución, fuentes del partido afirman que los jueces electorales deben aclarar el alcance de la encuesta.



Para el CEN, recalcaron, se respeta la decisión de que sea encuesta abierta a la militancia, por lo que la intención es que las empresas encuestadoras determinen el universo de afiliados a consultar en sus domicilios, de un padrón mayor a los 3 millones de militantes.



En la convocatoria, que publicó ayer la dirigencia, se afirma que la encuesta a militantes se efectuará del 24 al 26 de agosto, y el 29 de ese mes el resultado será revelado en sesión del Consejo Nacional.



“La elección del cargo de presidenta o presidente y secretaria o secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta abierta a la militancia de Morena y será mediante visita domiciliaria, cuya metodología se dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del Congreso Nacional (el 22 de agosto)”, indica la convocatoria publicada.



Alejandro Rojas, también aspirante a la dirigencia, coincide en que encuesta abierta se refiere “a todo el pueblo de México”, por lo que plantea que sea telefónica y no domiciliaria.



“Que el INE contrate a 3 empresas encuestadoras (que consensemos entre los aspirantes) para que apliquen miles de encuestas abiertas a ciudadanos que respondan que sí votaron por Morena en el 2018. El pago de éstas serían descontadas de las millonarias prerrogativas que recibe Morena mensualmente”, propuso el senador suplente.



Calificó la convocatoria del CEN como documento “patito”, el cual, advirtió, impugnarán morenistas en 25 estados ante el Tribunal Electoral.



En diversas sentencias, los magistrados electorales han advertido a Morena que su padrón de militantes carece de certeza para usarlo en la renovación de sus dirigentes.



“De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del cambio verdadero no resulta confiable, ya que las instancias partidistas no han llevado a cabo las actividades de depuración y actualización del instrumento registral, con la finalidad de garantizar que en el mismo se encuentren incorporadas todas aquellas personas con derecho a ello”, indica una de las sentencias de la Sala Superior.



Sin embargo, hace unas semanas, el presidente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Héctor Díaz Polanco, informó que había llegado al acuerdo con la Secretaría de Organización del partido para juntar el padrón histórico, de 3 millones con el aprobado por el INE en enero, de 320 mil militantes, esto para dar confiabilidad y que nadie quedara fuera.

Con Información de Grupo Reforma