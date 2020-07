Llenan camas para Covid-19 en Hospitales privados en Jalisco

La atención médica por coronavirus, por lo pronto, ya no es posible en hospitales privados de la Ciudad.



Ante el incremento de contagios, las áreas que habilitaron nosocomios privados para atender a los pacientes de Covid-19 se encuentran llenas.



De 11 hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) consultados por MURAL, seis reportaron estar al 100 por ciento de su capacidad o al límite, mientras que el resto señaló no realizar ingresos por dicha enfermedad.



En el Hospital Country 2000 indicaron ya no contar con espacios ni habitaciones en terapia intensiva. De igual manera sucedió con el Hospital Puerta de Hierro Sur.



“No tenemos disponibilidad ahorita de camas, ni unidades para este tipo de pacientes”, compartió uno de los trabajadores.



En el Hospital San Javier descartaron incluso que durante el día se les desocupara algún lugar, pues se informó que de inmediato son reemplazados.



“Tenemos tres altas el día de hoy (ayer), pero dos personas están en terapia intensiva, van a subir a piso y ahorita estamos por ingresar a otra”, relató personal de la unidad.



En el Mac Bernardette y en el Real San José, de Lázaro Cárdenas, también aseguraron ya no contar con capacidad para internar a enfermos, mientras que en el Hospital Santa Margarita, en el Centro de Guadalajara, se informó que sólo había una cama disponible.



De necesitar atención médica por Covid-19, la población tendrá que recurrir al sector público, el cual cuenta con capacidad hospitalaria, pues de las mil 410 camas que habilitó la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), sólo 212 (el 15 por ciento) estaban ocupadas al 30 de junio, fecha del reporte más reciente de la dependencia estatal.



En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dispuso de mil 175 espacios para una primera etapa, había 463 pacientes, y en el ISSSTE, que atiende también a no derechohabientes, cuentan con 101 camas y a la fecha de corte había 29 hospitalizados.

Nosocomios como Santa María Chapalita, México Americano, Real San José en Valle Real, Hospital Puerta de Hierro Andares y el Hospital Ángeles del Carmen informaron no atender Covid-19.

Con Información de Grupo Reforma