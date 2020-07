Ordena AMLO dar protección a Enrique Alfaro

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones en el Gabinete de Seguridad para que se ofrezca protección al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien fue amenazado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación.



Cuestionado sobre la amenaza al Mandatario, López Obrador reveló que pidió al Secretario de Seguridad Pública que establezca comunicación

Dijo que también protegerán a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien acusó amenazas.



“Hoy di instrucciones en el Gabinete de Seguridad de que se establezca comunicación con el Gobernador de Jalisco y de acuerdo a lo que él considere nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros y lo mismo en el caso de la presidenta de la CNDH, que no lo sabía, pero tiene la instrucción el Secretario de Seguridad Pública”, indicó.

El Presidente descartó que se pacte con la delincuencia y que se proteja a algunos cárteles.



“Es que se están afectando intereses creados, hay cambios, y transformación y hay algunos que se sienten afectados, pero esto es normal cuando hay una transformación y está muy claro: no pactamos con la delincuencia ni con la delincuencia común, ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco”, dijo.



“Y tampoco hacemos acuerdos en lo oscurito con el Gobierno de Estados Unidos y con sus agencias”.

Aclaró que su Gobierno no protege “a unos para perseguir a otros”.



“Y otra cosa que también es muy importante, no protegemos a unos para perseguir a otros, es la aplicación de la ley con el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, nada de que vamos a hacer acuerdos con un grupo para perseguir a otros o para apaciguar a una región, no, hay una línea, una frontera, una raya divisoria: autoridad y delincuencia”, afirmó.



“El funcionario que se involucre en actos delictivos es denunciado y sancionado. Lo de ayer fue muy importante y esto tiene que seguirse llevando a cabo, no se basaba porque había contubernio, mandaban los de las bandas, compraban, costaban autoridades y además como se daba el mal ejemplo desde arriba, lo que imperaba era la corrupción, en todos los casos. Por eso ahora pues hay reacciones de todo tipo pero vamos a resistir, ni un paso atrás”.

Sobre el caso Ayotzinapa, dijo que fue un atrevimiento liberar a un presunto responsable.



-¿Está avanzando en el caso Ayotzinapa?, se le preguntó.



“Sí, bastante, es un compromiso que teníamos, la Fiscalía está haciendo muy buen trabajo y se cuenta con el apoyo también del Poder Judicial, estamos trabajando de manera coordinada, somos poderes autónomos, independientes pero hay casos que requieren de la unidad, de todos los componentes del Estado, cuando hay una razón de estado, el caso de Ayotzinapa amerita el que todos participemos, porque fue un agravio mayor, por eso todos reaccionamos ante la situación esta del juzgado, imagínense la afrenta, el atrevimiento de liberar a un presunto responsable después de que el Fiscal General hace la denuncia, a qué nivel, qué grado de descomposición se ha llegado”, lanzó.

Por Grupo Reforma