Piden a AMLO tratar con Trump expansión del CJNG

Legisladores federales pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que en su viaje a Estados Unidos plantee a Donald Trump la urgencia de coordinación entre ambas naciones para detener el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza y el diputado del PAN Fernando Macías señalaron que la visita de López Obrador podría servir para colocar el tema de seguridad como una prioridad en la agenda binacional.



Indicaron de esa forma el viaje tendría algún beneficio para el País, dada la oposición que existe y las críticas porque pueda ser utilizado por el Mandatario estadounidense para promoverse electoralmente.



REFORMA publicó cómo el CJNG ha crecido en violencia y se ha extendido de 8 a 27 entidades en los últimos 5 años, de acuerdo con informes de la DEA.



Para el senador Álvarez Icaza el Gobierno mexicano tendría que estar revisando su estrategia contra el crimen organizado y tener más participación en la prevención, procuración e impartición de justicia.



Dijo que mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República están “desaparecidas”, el protagonismo de los militares, impulsado por el Presidente, no es suficiente.



Los datos y la evidencia dura muestran que hay más violencia, más homicidios y los cárteles crecen. La estrategia está fracasando y la evidencia en su crecimiento trasnacional sí requeriría mucho mayor acción y cooperación con Estados Unidos, declaró el senador.



“El tema de seguridad tendría que estar en la agenda mínima del Presidente en el viaje. El Presidente mexicano tendría que esforzarse con un mensaje en esa dirección.



“Pienso que es un error ese viaje, que López Obrador va con la figura de ‘tonto útil’ para la reelección de Donald Trump, y en hecho sin precedentes, legisladores latinos pidieron cancelar el encuentro.



“López Obrador no los ve. Ojalá que por lo menos atienda el tema de seguridad, ojalá. Ya que va a estar ahí, por lo menos que sea de utilidad para el País y no solo para la campaña de Trump. Por lo menos que aproveche el viaje para colocar el tema, tener claridad que las redes de macro criminalidad se están consolidando a nivel trasnacional y eso es una amenaza, acá y allá”, expuso Álvarez Icaza.



Añadió que Trump también debería ser sensible en abordar el tema de seguridad, porque las sociedades de ambas naciones están siendo afectadas, acá con más violencia y allá con el consumo.



Álvarez Icaza se pronunció porque el Gobierno cambie estrategias y se dé cuenta de que hay señales de debilidad ante el crimen organizado, como llevar a cabo operativos y aprehensiones, para después permitir liberaciones.



Por su parte, el diputado Felipe Macías también consideró que el viaje de la próxima semana tendría que servir para que el Presidente López Obrador coloque el tema de la seguridad.



Dijo que se tendría que mencionar el tema de la seguridad y de cómo los cárteles mexicanos crecen y son más violentos.



“Que la visita de López Obrador a Estados Unidos no sea solo electorera para Donald Trump, para detener su caída en las encuestas.



“López Obrador tendría que tratar el tema de la seguridad y buscar una mejor estrategia entre México y Estados Unidos para combatir la violencia y el crecimiento de los cárteles”, indicó Macías, coordinador del tema de seguridad en la bancada panista.



Agregó que por primera vez el Presidente López Obrador va a salir del País para atender agenda bilateral, que no sea solo para un beneficio a Trump, sino para conseguir algún compromiso en el tema de seguridad.



Macías también planteó que de forma inmediata haya una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, como una medida inmediata al desafío que está planteando el CJNG al Estado mexicano.



Señaló que los atentados, ejecuciones, amenazas a funcionarios y sobornos deben tener pronto una respuesta de todos los órdenes y niveles de Gobierno, que están representados en el Consejo de Seguridad.

Por Grupo Reforma