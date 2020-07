Rechaza Alcalde de Zapotlanejo ser violento; dice tener ‘voz intensa’

El Alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, rechazó ser una persona violenta pese a acusaciones que enfrenta por agredir a mujeres; justificó que tiene una “voz intensa” y eso podría ofender a oídos castos o sensibles.



Álvarez Contreras fue exhibido porque el 25 de diciembre de 2019, durante una riña con vecinos golpeó a una fémina; el 26 de junio pasado, en sesión de Cabildo presuntamente violentó a la regidora priista María del Refugio Camarena, quien el 1 de julio, respaldada por el PRI y la diputada Sofía Berenice García, procedió a denunciarlo por supuesta violencia política en razón de género.



En rueda de prensa este viernes, el Presidente Municipal replicó que no agredió a la regidora, sino que fue ella quien lo habría insultado; y sobre el incidente de diciembre, aseguró que ya tomó un curso sobre erradicación de violencia de género y nuevas masculinidades, como se comprometió a hacerlo.



“No soy violento, soy un hombre recio, soy un hombre que tiene carácter; soy un hombre honesto, y que siempre se ha conducido con honestidad y transparencia, mi único problema que no he podido controlar es el tono, la tesitura y la intensidad de mi voz, ese es el problema, no puedo cambiar eso ya ahorita, es parte de mi esencia”, dijo el Alcalde.



“Entonces, hay gente que tiene los oídos muy castos, o muy sensibles, y cualquier frase o palabra que yo puntualizo con mi carácter, pudieran sentirse ofendidos”, agregó.



Según Álvarez Contreras, el PRI estaría realizando un linchamiento político en su contra, con la intención de posicionarse para los comicios del 2021; indicó que, no descarta la posibilidad de proceder legalmente contra priistas.



“No hay por qué se me estigmatice como una imagen de violento, eso depende del punto de vista de cada persona; a lo mejor en ciertos segmentos políticos del Estado los que no me quieren me van a estigmatizar de esa manera, (pero) quienes me tienen que juzgar es la gente del pueblo o el Municipio que yo represento”, expresó el Presidente Municipal.



“Esos grupos políticos de Oposición, esos linchadores políticos en algunas redes sociales que son especialistas (), esos no me preocupan, a mí me interesa seguir caminando por todo mi Municipio, en las calles, en las comunidades, en los cerros donde vive mi gente, cuando los voy a visitar a mí me preocupa que me reclamen un día, de eso no hay nada”, acotó.

