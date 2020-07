Dan ‘tables’ en Guadalajara marcha atrás

Marcha atrás dieron clubes nocturnos o tables dance de la Ciudad que haciéndose pasar como restaurantes reabrieron sus puertas.



Ayer retomaron el cierre los establecimientos ubicados en López Mateos 525, en Guadalajara y Lázaro Cárdenas 3898, en Zapopan, luego de que MURAL exhibió que, promoviendo el consumo de alimentos, operaban con shows de mujeres en lencería y desnudas como originalmente lo hacían.

“Por problemas administrativos no se puede abrir (…). No tenemos fecha exacta de apertura”, contestó vía telefónica ayer una empleada del primer establecimiento.



En tanto que un trabajador del club que se encuentra en Zapopan refirió que hasta el lunes reabrirán a partir de las 14:00 horas con shows eróticos y venta de comida.



Mientras que en otro ubicado en López Mateos Sur 5290, en el mismo Municipio, guardias de seguridad dijeron ayer en la entrada que no era posible abrir por falta de luz eléctrica, pero que hoy retomarían operaciones de 14:00 a 0:00 horas.



Sin embargo, confirmaron que estaban suspendidos los shows de mujeres y sólo se ofrecían alimentos y bebidas.

Los dos clubes citados de Zapopan, así como otro que se encuentra en Avenida Vallarta 6426, solicitaron reabrir ofreciendo servicio de consumo de alimentos con el argumento de que contaban con las instalaciones necesarias, confirmó ayer el Gobierno municipal.



“Todos contaban con cocina, se les dio permiso temporal de restaurante a los dos últimos. El primero ya lo tenía (Lázaro Cárdenas 3898). Pero si no están cumpliendo, los vamos a cerrar”, aseveró ayer el Municipio de forma escrita.



Pero en Guadalajara, el Ayuntamiento no tiene solicitudes para que ese tipo de giros operen como restaurantes, reiteró ayer Julián Cerda Jiménez, director de Inspección y Vigilancia del Municipio.



“Todas las personas tienen derecho a ejercer su derecho de petición, eso es independientemente de la respuesta que vaya a dar la autoridad. (…) Ellos ejercen su derecho de petición y nosotros de alguna manera fundada y motivada tenemos la obligación de responderles”, explicó el funcionario.



“De entrada, todos los giros que son ‘table-dance’ o cabarets o de este tipo, no deben de estar operando en la Ciudad y como te comentaba el día de ayer, tampoco tenemos solicitud alguna en la Dirección de Inspección y Vigilancia para que estén explotando un giro distinto al que habitualmente explotan”.



Desde el 17 de marzo de 2020, el Gobierno del Estado decretó el cierre de centros nocturnos, cabarets, antros, casinos, cantinas y salones de fiesta en Jalisco como medida para evitar la propagación y contagio del Covid-19, según acuerdo publicado en el Periódico Oficial.

Con Información de Grupo Reforma