Cecilia Romo está en terapia intensiva tras paro cardiaco

Claudia Romo, hija de la actriz, comentó que su madre se encuentra estable

La actriz Cecilia Romo se encuentra estable en terapia intensiva luego de sufrir un paro cardiaco por el que fue hospitalizada de emergencia.

Así lo informó en su cuenta de Instagram Claudia Romo Edelman, hija de la actriz.

“Gracias por sus oraciones y su apoyo. Mi mamá se encuentra estable en terapia intensiva”, escribió Claudia Romo en un mensaje que compartió en Instastories.

“Su espíritu es fuerte y ella quiere vivir. Animemos a Cecilia Romo”, añadió.

La reciente hospitalización de la actriz llamó la atención pues apenas un par de días antes había salido después de tres meses internada, primero por COVID-19 y luego por complicaciones ocasionadas por el virus.

“Estoy en Médica Sur, en emergencias, mi mamá está teniendo un paro cardiaco, por favor, oren conmigo, Ceci Romo se quiere agarrar a la vida y yo necesito a todo México orando, por favor ayúdenme”, compartió la hija de la actriz en Instagram el fin de semana.

En la misma red social había compartido días antes su felicidad por poder llevarse a su mamá a casa.

“Gracias, gracias, gracias. Después de 90 días Ceci Romo lo logró, ya está fuera de terapia intensiva y en casa con su familia”, expresó en un post en el que también compartió algunas fotografías de la actriz en el hospital.

“Su cuerpo está débil, pero su espíritu muy, muy fuerte, ha perdido mucho peso, pero está recibiendo los tratamientos que necesita para una completa recuperación”, añadió.

“No puedo empezar a explicarles lo difícil que ha sido emocional y económicamente para toda la familia, si algo tenemos claro ahora es que Ceci Romo tiene todavía mucho que dar, mucho que compartir y tenemos mucho que aprender de ella”, continuó en el mensaje, en el que añadió que esperan publicar un libro a finales de este año donde contarán la historia de sus 90 días internadas en su lucha contra el coronavirus.

El libro se puede adquirir en preventa en la página web de la actriz.

A principios de abril se supo que Cecilia Romo estaba hospitalizada en Ciudad de México por COVID-19.

“Por favor les pido una oración para mi mamá que está hospitalizada por Covid-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo, pero ahora se me deshace el corazón de estar en New York City y no poder viajar ni poder estar cerca”, reveló Claudia Romo en un grupo de Facebook.

A partir de ese momento, Claudia Romo informó en diversos medios de comunicación sobre los avances y también los retrocesos en la salud de su mamá.

En una entrevista con Ventaneando mostró su preocupación ante la recaída que había sufrido la actriz. “Por este virus, así como es tan caprichoso, tan agresivo causó una caída precipitada que la llevó no nada más a terapia intensiva y a estar intubada, sino ahora está dormida, está sedada, está casi paralizada para lograr que el cuerpo utilice la menor energía posible y pueda recuperar sus pulmones”,

Tras varias semanas de altibajos en su salud, el pasado mayo se supo que Cecilia Romo estaba libre del virus.

“Estamos muy felices porque ha evolucionado muy bien. A ella la salvó un milagro, es una representación de la fuerza del espíritu, de la fuerza de mi mamá que ha logrado vencer al COVID-19. Le hicieron una segunda prueba y dio negativa, aunque le practicaron una traqueotomía y salió favorable. Esto lo están haciendo para ayudarla a despertar, a que respire por sus propios pulmones, y retirarle el ventilador artificial”, comentó Claudia Romo a Tv y Novelas.

