Eduardo Vargas pone en duda su continuidad con Tigres

El futuro del delantero chileno de 30 años, Eduardo Vargas con Tigres UANL es incierto hasta el momento, pues el propio futbolista ha puso en duda su continuidad en el club Felino al señalar que aún no se sabe si saldrá de la institución, luego que no ha renovado contrato y este mismo vence en el mes de diciembre de este 2020, con lo que podría salir gratis.

“Todavía no sé, ojalá me quede”, f ue la respuesta de Vargas al ser cuestionado en una serie de preguntas que respondió a través de Instagram. De esta forma el andino no ha renovado su contrato con el equipo de Nuevo León hasta el momento.

Por FUTBOLTOTAL