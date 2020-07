El límite de la visita a Washington será el respeto a la soberanía: AMLO

En vísperas de viajar a Washington para reunirse con el mandatario estadunidense, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es mejor tener buena relación con el gobierno de aquel país. ¿Cuál es el límite? El respeto de nuestra soberanía . Reiteró que el eje de la visita es el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, y subrayó que bajo su administración no ha habido ningún acuerdo que vulnere nuestra soberanía .

Al confirmar la ausencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la ceremonia para celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado comercial, López Obrador sostuvo una conversación telefónica con dicho premier, con quien coincidió en la relevancia de esta nueva etapa para la consolidación económica de la región. No podrá acompañarnos, pero aceptó visitar México tan pronto como sea posible. Tenemos muy buena relación , dijo en un mensaje en redes sociales.

Se refirió a los cuestionamientos a su gira: mis críticos hablan de que cómo voy si se ha ofendido a los mexicanos. Yo quiero decir que en el tiempo que hemos estado en el gobierno ha habido una relación de respeto, no sólo al gobierno, sino sobre todo al pueblo de México. No es el mismo trato de antes .

Añadió que muchos quisieran que nos peleáramos; apostaban a eso, pero el pueblo sabe que no nos conviene. Cómo pelearnos con nuestro vecino .

En su conferencia dio detalles de su gira: hoy viajará en avión comercial, porque es menos costoso, arribando a Washington por la noche; el miércoles por la mañana colocará ofrendas en los monumentos de Abraham Lincoln y Benito Juárez; por la tarde asistirá a la Casa Blanca, donde están previstos los encuentros hasta la tarde-noche para regresar a México el jueves.

Pernoctará en la residencia oficial, por lo que rechazó hospedarse en el hotel que con cargo al erario estaunidense se le asignaría, pues está en reparación la residencia donde reciben a mandatarios.

El mandatario confirmó su comitiva: el canciller, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y Daniel Asaf, de la ayudantía. Tras descartar que asista su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, mencionó que aún no está confirmada la presencia del coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas.

–¿Se va a realizar la prueba del Covid 19?

–Sí, me voy a hacer la prueba posiblemente hoy (ayer) por la tarde y, si es que alcanza que me den el resultado, ya mañana les informo. No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, calentura, cansancio, decaimiento ni problemas de respiración. Por eso no me hecho la prueba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable. Si allá también hace falta, de acuerdo con el protocolo de salud, que me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo.

López Obrador descartó un encuentro con organizaciones de migrantes mexicanos, bajo el argumento del poco tiempo que estará en Estados Unidos. Aseguró que como consecuencia de las buenas relaciones que hay con el gobierno estadunidense se está siempre procurando que haya un trato respetuoso con nuestro pueblo y en particular que se trate con respeto a nuestros paisanos .

–¿El DACA (programa de protección a indocumentados que llegaron a Estados Unidos en la infancia) y la reforma migratoria estarían en la conversación con Trump?

–Vamos a platicar sobre varios temas, pero lo importante es celebrar el inicio del tratado y que hemos mantenido una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Es una reunión de trabajo.

Con Información de la Jornada