(VIDEO) ‘Arregla’ problemas vecinales con quema de auto

Por supuestos problemas vecinales, dos hombres quemaron un auto en una cochera, en segundos, hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la finca.





Aunque había reportes en redes sociales de que el caso se registró en Xalapa, Veracruz, en realidad sucedió en el Fraccionamiento Los Cántaros, en Tlajomulco de Zúñiga, este sábado por la noche, poco después de las 23:00 horas, confirmó la Comisaría del Municipio este martes.



De acuerdo con los informes oficiales de los policías que atendieron el caso, el hecho fue en Circuito del Artesano, cuando dos hombres tuvieron un conflicto vecinal con el afectado, aunque el reportante no detalló los motivos del mismo a los uniformados.



Después de hacerse de palabras, los agresores entraron por la fuerza a la cochera del afectado, rociaron de combustible el vehículo Honda Civic en color azul de la víctima, y le prendieron fuego, todo en menos de un minuto, según la grabación que luego vecinos difundieron en Facebook.



Los reportes policiales registraron que el vehículo no sufrió mayores daños porque el propietario consiguió sofocar las llamas por su cuenta.



Según la Comisaría de Tlajomulco, el afectado aseguró no requerir apoyo de las autoridades, por lo que el agente del Ministerio Público no se hizo cargo del caso para su investigación y no habrá sanción penal para los agresores.



Ese sábado el Gobierno de Tlajomulco presumió que realizaba un operativo de vigilancia contra los delitos patrimoniales y para salvaguardar el bienestar de sus habitantes, y entre los fraccionamientos donde mantuvieron presencia, estuvo Los Cántaros.

Con Información de Grupo Reforma