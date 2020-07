17 años de que Rafa Márquez llegó a Barcelona

Hoy se cumplen 17 años del aterrizaje de Rafael Márquez al Barcelona. Si bien, la mayoría de la gente conoce el lado bueno de la historia con un paso triunfal de parte del defensa michoacano, la manera en que se dio su contratación no fue sencilla, porque realmente él no era la opción principal en la lista del club catalán.

Y en aquella operación intervino a su favor el agente Jorge Mendes, el actual representante de Cristiano Ronaldo y Raúl Jiménez.

El zaguero surgido de la cantera del Atlas, que debutó a los 17 años en el Invierno 96, dio el salto a Europa en 1999 para integrarse al Mónaco de Francia, en donde pasó 4 años exitosos y que le sirvieron de vitrina.

Para el Barcelona había pasado la época de gloria del Dream Team dirigido por Johan Cruyff (QEPD), y vivía tiempos de sequía pese a que había tenido en sus filas al “Fenómeno” Ronaldo, y a otro astro brasileño, Rivaldo.

En 2003, Cruyff ya no era el técnico, pero ejercía como un asesor de lujo en la institución, y su recomendación hacia el presidente Sandro Rosell era que fichara al argentino Roberto Ayala de 30 años de edad, en lugar de Márquez con 25 años.

Las otras diferencias entre ambos eran que la ex estrella de la Naranja Mecánica quería a Pablo Aimar y David Abelda, mientras que el directivo prefería a Ronaldinho y a Deco.

Terminó por imponerse Rossell sobre la opinión de la leyenda holandesa, en parte porque el precio de Ayala estaba por encima del presupuesto del club blaugrana.

Meses atrás, Márquez relató en un Instagram Live con el empresario Arturo Elías Ayub la manera en que se trianguló su fichaje al Barcelona que pagó por él 5 millones de euros, considerado una oferta muy económica tomando en cuenta los resultados que dio Márquez con el paso del tiempo.

“Cuando llegué a Europa (al Mónaco) junto con Enrique Nieto (su representante), se asocia con Jorge Mendes y él hace un trabajo bastante bueno porque me ofrece al Barca por una cierta cantidad. (Al club) se le hizo económicamente bastante buena (la cantidad), porque en aquel entonces estaba (Roberto) Ayala, el argentino y pedían las ‘Perlas de la Virgen’, por él”, contó Márquez.

El ex jugador del Atlas también contó que fue Barcelona el que puso las condiciones y fueron aceptadas por todas las partes para que se diera la contratación.

“Si me traes a Márquez por estas cantidades, lo ficho’ (dijeron los del Barcelona). Me fui más barato al Barca que cuando me fui al Mónaco del Atlas. Fue un sueño hecho realidad”, relató el oriundo de Zamora, Michoacán.

Así, de 2003 a 2010, Márquez fue presentado por otro presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el equipo revivió para convertirse en el referente del futbol español y mundial al ganar 4 títulos de Liga, 1 Copa del Rey, 2 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, con un grupo de jugadores extraordinarios como Víctor Valdés, Samuel Eto´o, Ronaldinho, Deco, Carles Puyol, Xavi Hernández, Gerard Piqué, y Lionel Messi, entre otros.

