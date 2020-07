Alfredo Adame y Laura Bozzo causan polémica al pelearse en vivo

Como te informamos hace unas semanas, el pleito en el foro de ‘Laura Sin Censura’ acabó en el retiro de Alfredo Adame del programa.

Hace unas semanas te dimos a conocer que Alfredo Adame había abandonado el foro del nuevo programa de la conductora Laura Bozzo y que incluso la productora de ‘Laura Sin Censura’, Magda Rodríguez, había tenido que salir corriendo tras él.

Pues el momento de la verdad llegó y el mencionado programa salió al aire en Unicable y ya se pudo ver todo lo que sucedió en el foro de televisión.

El tema del día en el programa era: Famosos Acosados en las Redes y de invitados tenían a Carmen Campuzano, el Dr. del Villar y Alfredo Adame, tal y como te lo contamos en TV Notas, sin embargo este último comenzó a responder a las palabras de Laura cuando lo llamó ‘misógino’.

“Has atacado a todas las mujeres porque eres misógino, hasta a tu ex mujer la has atacado” dijo Laura, por lo que Alfredo inmediatamente reaccionó y dijo: “¿yo soy misógino? Te voy a dar un millón de dólares si tú me paras aquí a una mujer a la cuál yo le haya pegado, que yo le haya ofendido, denostado, humillado y todo”.

Entonces Laura le contestó: “hablas mal de todas las mujeres” y ya entrada en calor la discusión, Alfredo contestó: “no es hablar mal, yo (trato) a las damas como damas y a las otras como se merecen”, por lo que en medio de gritos, Laura respondió: “¿yo soy mujerzuela para que me digas ignorante?” Y Adame siguió: “yo no te estoy diciendo ignorante, te estoy diciendo que lo que acabas de decir es totalmente ignorante. Para mí eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón”.

Los gritos entre ambos siguieron hasta que Alfredo expresó seguir firme con su idea de que corran a la presentadora del país, mientras que los demás invitados solo estaban sentados y callados presenciando el bochornoso momento.

Entonces Laura le dijo: “me das pena y ¿sabes por qué me das pena? Porque le dices ignorante a una persona que simplemente te dijo que le daba asco que te metieras en la política”, Alfredo no se quedó callado y le respondió: “a mí me das asco tú porque tu imagen es de verdad asquerosa, tú me das asco a mi, ¿qué te parece?”.

Por último, pasó lo que te habíamos contado, Alfredo salió enojado del foro cuando Laura lo invitó a retirarse de su programa, “¿para qué viniste? No te estoy atacando, te pregunté y respondes con respeto.

Entonces yo te pido que te retires de mi programa porque una persona a la que le doy asco, no puede estar en mi programa y yo de ignorante no tengo nada porque soy doctora”, mientras que el actor se levantó de su silla y le dijo: “me retiro de tu programa, sin ningún problema, me retiro de tu programa porque me das asco. Gracias a todos” y salió de cuadro.

Con Información de TV Notas