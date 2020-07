Vacunas y COVID-19: los otros asuntos que trataron AMLO y Trump

El canciller Marcelo Ebrard trabajará en los protocolos científicos con el vicepresidente de EU, Mike Pence, para que México pueda tener acceso a tratamientos.

En la reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump se habrían abordado temas como la pandemia de COVID-19, los contagios en la frontera y se abrió el canal de comunicación para la adquisición de vacunas y tratamientos, según lo dicho por funcionarios mexicanos en Washington.

En una conferencia desde el Instituto Cultural Mexicano, se confirmó que, además de la cooperación para la importación de ventiladores y mascarillas, también se acordó que el canciller Marcelo Ebrard trabajará para la participación en los protocolos científicos con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y con ello poder tener acceso a vacunas y tratamientos.

“Hasta ahora hemos trabajado en el tema de ventiladores y mascarillas, pero ahora se acordó que vamos a trabajar para el tema de vacunas y tratamientos para que aumentemos la participación en las pruebas y eventualmente podamos tener acceso y ahí al más alto nivel”, dijo Roberto Velasco, director para América del Norte de la SRE .

Esto, además del Tratado Comercial, México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que fue uno de los temas del encuentro.

El martes, el gobierno estadounidense adjudicó mil 600 millones de dólares a la farmacéutica Novavax para completar las fases finales de desarrollo clínico, incluida la fase 3 de los ensayos clínicos, la producción a gran escala y la entrega de 100 millones de dosis.

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, dijo que el presidente López Obrador presumió la estrategia para evitar la saturación hospitalaria y se habló de los contagios en la frontera.

Relató que durante la cena entre empresarios mexicanos y estadounidenses le aplaudieron al Presidente. “Nunca habíamos visto una visita tan exitosa en condiciones tan difíciles”.

La detención con fines de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en Miami Florida, no quedó fuera de los cuestionamientos.

“Fue una coincidencia derivada de una solicitud y de un proceso legal que es ampliamente conocido, nadie de nosotros determinó cuándo iba a ser detenido y honestamente dudo mucho también que el Departamento de Justicia pueda planear sus operaciones policíacas en función de nuestras necesidades políticas”, aseguró Velasco.

La reunión, fuera de las portadas en EU

La reunión entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador pasó inadvertida en los principales medios de comunicación en Estados Unidos, que priorizaron la estrategia para evitar la propagación de COVID-19 y el regreso a clases, antes que la visita del mandatario mexicano a la Casa Blanca.

Ni el cónclave entre los mandatarios, ni la cena con los empresarios, ni el periplo del viaje del presidente mexicano fueron tópico para las primeras planas de The New York Times, The Washington Post, The Financial Times o Los Ángeles Times, que enviaron a interiores la información.