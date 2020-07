Difunden videos de interrogatorio de Tomás Zerón a ‘El Cepillo’, sobre caso Ayotzinapa

En los videos que circulan se ve que en el interrogatorio participó personalmente quien era el director de la AIC, Tomás Zerón, y que hoy está prófugo de la justicia

Circulan videos de un interrogatorio que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, hizo a uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, identificado como Felipe Rodríguez Salgado alias “El Cepillo”.

Por la desaparición de los estudiantes fueron detenidos en la pasada administración 142 presuntos responsables; 78 ya están libres porque se violó el debido proceso. En muchos casos porque se obtuvieron confesiones bajo tortura.

En los videos que circulan se ve que en el interrogatorio participó personalmente quien era el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y que hoy está prófugo de la justicia

Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo” o “El Terco”, fue detenido en enero de 2015 acusado de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tras su captura habría ocurrido este interrogatorio:

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: Me llamaron.

TOMÁS ZERÓN: ¿Quién te habló?

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: El Tony.

TOMÁS ZERÓN: ¿Quién? Habla un poquito más fuerte. ¿Quieres que te aplique la suave? Más suave. Regálenle agua.

TOMÁS ZERÓN : “Vas por la suave, ¡eh! te mato, güey”

“El Cepillo” se encontraba sentado, sin camisa y con la cabeza baja. Su rostro estaba cubierto por una prenda.

TOMÁS ZERÓN: Ya, a ver, síguele.

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: Estábamos allí.

TOMÁS ZERÓN: ¿En dónde es ahí?

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: En Cocula, en Cocula.

TOMÁS ZERÓN: ¿Qué día era?

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: No recuerdo bien, no recuerdo. Entonces me habló “El Tony”, quería que fuéramos para Iguala, que porque estaban entrando los del color.

TOMÁS ZERÓN: ¿Los Rojos o quiénes?

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO” : Ajá.

TOMÁS ZERÓN: Habla más fuerte. Ponte derecho, a ver ¿qué quieres?. ¿Quieres una camisa o algo?

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: Así estoy bien.

TOMÁS ZERÓN: Vale, échale.

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: Y este, aventando los de color. Y ejecutar a los chavos.

Para continuar el interrogatorio, le descubren el rostro.

TOMÁS ZERÓN: “A ver. Estás dado, como quiera, estás dado. Nomás ya te dije, no quiero mamadas, te lo voy a demostrar y ahorita platicas con los chavos, enséñales lo que traes”.

PERSONA DESCONOCIDA: A ver, ¿quién es El Tony?, por qué no me cuadra todo

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: Estaba infiltrado en Iguala, es el que me decía a mí las cosas

PERSONA DESCONOCIDA: ¿Trabaja con los tuyos?

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: No

PERSONA DESCONOCIDA: ¿Entonces?

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: Trabaja con uno que le dicen “El Mike”

En otra parte del video, “El Cepillo” ya porta una camiseta blanca, con la que le toman fotografías con un celular. Se le nota lastimado de una pierna.

TOMÁS ZERÓN: ¿Por qué tienes lastimada la rodilla? Dime, nadie te va a hacer más.

FELIPE RODRÍGUEZ “EL CEPILLO”: Tus chavos que me aventaron.

No está claro cuándo fue grabado el interrogatorio. Lo único que se infiere es que ocurrió antes de que fuera presentado ante el Ministerio Público.

TOMÁS ZERÓN: Tranquilo, ¿no?. Entonces, para que lo pongan a disposición, ¿no?

VOZ NO IDENTIFICADA: Sí, señor

En su declaración ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “El Cepillo” dijo que cuando fue detenido, elementos de la Policía Federal “le cubrieron el rostro, lo esposaron y lo subieron a una camioneta”.

“Posteriormente lo metieron a un cuarto “semioscuro” y un policía corto cartucho y le colocó la pistola en la cabeza, que lo tiraron al piso donde lo sujetaron dos elementos y le arrojaron agua en la boca; posteriormente le colocaron una playera mojada en la cara con una bolsa tratando de asfixiarlo, le dieron toques eléctricos en los testículos y lo amenazaron con matar a su familia por lo que se vio obligado a aceptar su participación en los hechos que le imputaron”

Oficialmente, la Procuraduría General de la República notificó la detención el 16 de enero, mientras que en su declaración ante la CNDH, “El Cepillo” dijo que había ocurrido la noche del 14 de enero.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro consideró que este interrogatorio fue ilegal “pues ni siquiera se registró en el expediente” y que “debe calificarse como tortura”. También piden a la Fiscalía General “evitar la filtración de información que puede constituir prueba de cargo en procesos judiciales”.

La ONU también condenó el trato que las autoridades que tuvieron contra este y otros detenidos.

Con información de Noticieros Televisa