Gobernador de Guanajuato reconoce que fue un error no acudir a las reuniones de seguridad

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, reconoció que no acudir diariamente a las reuniones de seguridad “no abonaba nada” al combate a la delincuencia y aseguró que ahora se trabajará de manera coordinada con el gobierno federal.

“Mi cambio de postura, no asistía a las juntas de seguridad, desde el 5 de junio cambié mi postura, es de sabios reconocer; yo mencioné en una entrevista que no asistiría a las mesas de seguridad. Cambié mi postura y reconozco que no abona nada a la construcción de la paz”, dijo Rodríguez Vallejo.

Aseguró que actualmente mantiene reuniones con miembros del gabinete de Seguridad pues tiene como fin “devolverle la paz a los guanajuatenses”.

“Vernos divididos no nos ayuda a nosotros, le ayuda a los delincuentes”, aseguró durante la conferencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se busca mejorar la coordinación entre el gobierno estatal y el federal para implementar una estrategia conjunta, pese a las diferencias que tuvo con el gobernador de Guanajuato en el pasado.

“Independiente de eso, tenemos como autoridades la responsabilidad con el pueblo y en vez de echarnos la culpa unos a otros, hemos decidido sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato.”

López Obrador destacó que Diego Sinhue que ahora participa en las reuniones de seguridad y que se haya establecido una estrategia conjunta, luego de negarse a acudir diariamente a las reuniones, ya que sólo lo hacía los días lunes.

“Lo que quiero destacar es que estamos reafirmando compromiso de trabajar juntos en unidad y le agradezco al gobernador que, con mucho valor cívico y honestidad, haya aceptado que cuando se planteó este estrategia a nivel nacional, de que todos los días se reunieran los funcionarios y servidores públicos de impartición de justicia, que se replicara lo que hacemos a nivel nacional, esto se hizo en varios estados y en alguno se pensó que no era lo mejor.”

En el caso Guanajuato, López Obrador destacó que se tienen que sumar esfuerzos para disminuir la violencia que se vive en la entidad.

“El hecho de rectificar y decir que no era lo más adecuado y ahora vamos todos juntos es una muestra de mucha responsabilidad de parte del gobernador. Es una nueva etapa en esta relación”, aseguró.

Tan sólo el pasado 10 de julio, un comando asesinó a cinco personas en un verificentro de Celaya. Tres murieron en el lugar y dos más en el hospital.

