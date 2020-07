Cinco cosas que debe saber sobre sus empleados después de la pandemia

Ciudad de México, a 16 de julio, 2020.- De acuerdo a David Creelman, integrante del consejo del Workforce Institute, es importante destacar 5 cosas que debe saber sobre sus empleados después de la pandemia.



La experiencia de la pandemia COVID-19 habrá sido un shock para muchos de sus empleados. No todos habrán tenido la misma experiencia y no todos podrían reaccionar de la misma manera. Sin embargo, aquí hay 5 cosas a observar que pueden ser diferentes en cada colaborador de su empresa:



Aversión al riesgo – La pandemia nos ha enseñado que todo lo que creíamos sólido puede deshacerse en el aire. Esto podría conducir a una mayor aversión al riesgo. Los empleados podrían querer más garantías sobre su seguridad y los líderes que deben de tomar riesgos podrían ser más conservadores y evitarlos. El departamento de recursos humanos debe considerar si su propuesta de valor de empleo está alineada con una nueva preocupación por la seguridad. Los CEOs deberán estar alertas ante la aversión al riesgo indebida en su equipo de liderazgo.



Aversión a la oficina – Quedarse en casa durante un par de meses les habrá enseñado a algunos empleados cuánto les puede disgustar la oficina. A menos que pueda encontrar una manera de dejar que estas personas se queden en casa, se sentirán miserables. Además, cualquier persona presionada para cumplir con un presupuesto se preguntará si la empresa necesita gastar tanto en un espacio para la oficina dada la cantidad de personas que demostraron que pueden trabajar desde su casa. Twitter es quizás la primera compañía de alto perfil en anunciar que los empleados que desean trabajar desde casa pueden hacerlo “para siempre” si lo desean.



Nuevo respeto por los líderes (o no) – La pandemia ha sido una verdadera prueba para el liderazgo. Los líderes que tuvieron un buen trato con sus empleados habrán ganado un nuevo nivel de respeto. Otros habrán demostrado que no se puede confiar en ellos. Cuando los empleados pierden la confianza en sus líderes, con el tiempo se deteriora el desempeño de la compañía, y en este momento los días del líder pueden estar contados.



Gratitud – Los empleados estarán muy agradecidos de que la pandemia se esté acabando y que las ventajas de la vida cotidiana estén regresando. Todos deberíamos disfrutar de este momento cuando la gente está de buen humor.



Perspectiva – algunas personas habrán pasado por una transformación en perspectiva. Pueden apreciar a su familia de una manera diferente; pueden haber llegado a valorar el bienestar espiritual sobre el bienestar material; pueden tener diferentes prioridades en la vida. Las organizaciones deberán conocer a sus empleados nuevamente y asegurarse de que sus prácticas y beneficios se alineen con el nuevo mundo en el que ahora se vive.



A medida que la pandemia se esté controlando paulatinamente, esté atento a las personas de su organización que han cambiado de manera sutil pero importante. Este cambio probablemente continuará evolucionando con el tiempo a medida que se adapte a la personalidad de cada uno. Observar estos cambios le ayudará a tener una mejor comprensión de su fuerza laboral y de la humanidad en general.

