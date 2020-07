Despliegan acciones contra el dengue en la colonia Miravalle en Guadalajara

Por Natalia Hernández González

-Brigadistas de la SSJ recomiendan revisar, por lo menos una vez a la semana, cada punto de los hogares para identificar y destruir posibles criaderos de moscos.

Las acciones de control larvario Lava Tapa, Voltea y Tira, que son parte fundamental de la estrategia de lucha contra el dengue continúan llevándose a cabo en varios municipios de Jalisco y comunidades prioritarias de la Área Metropolitana de Guadalajara; entre ellas, esta semana se despliegan en la colonia Miravalle del municipio de Guadalajara.

Tan sólo en la colonia Miravalle se contempla intervenir un total de 1,380 casas ubicadas en 69 manzanas, lo que beneficiará a más de 6 mil 900 habitantes.

El dengue es una enfermedad transmitida por la hembra del mosco Aedes aegypti, al alimentarse de sangre de una persona infectada con el virus y luego picar a otra sana. El vector puede poner alrededor de 100 huevecillos para reiniciar su ciclo de reproducción y su capacidad de vida es de hasta un mes, por ello es importante eliminar los criaderos de mosquitos en el hogar, a través de varias acciones que son muy sencillas.

Los brigadistas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) recorren casa por casa de la colonia Miravalle, perteneciente a la Región Sanitaria XIII Guadalajara, para explicar a la población cómo eliminar los posibles criaderos del zancudo ubicados dentro del hogar. Ahí mismo identifican los objetos que en patios y azoteas pueden ser un riesgo, y que por tanto deben ser eliminados o guardados correctamente (limpios y boca debajo de tal manera que no puedan acumular lluvia); así como los depósitos de agua tales como tinacos, piletas y aljibes, que deben ser tratados y cubiertos adecuadamente.

La SSJ recomienda a la población lavar y tallar las paredes de recipientes donde se almacena agua como piletas, floreros, baldes o bebederos de mascotas; tapar los contenedores como tinacos, tambos, cisternas, aljibes para evitar que las hembras entren a poner sus huevos y, si se detecta algún orificio es importante sellarlo, para evitar que el zancudo ingrese a depositar los huevecillos.

Así mismo es importante voltear los objetos que no son de uso diario y que son potenciales criaderos del mosco, como son cubetas, tinas, cacerolas y tambos; y tirar los utensilios que ya no se necesiten como botellas, llantas, latas, trastes o botes. Esta eliminación debe ser con el servicio de recolección de basura y no en tiraderos clandestinos al aire libre.

Los brigadistas aconsejan a la población revisar por lo menos una vez a la semana, cada punto de la casa como la azotea, patio, cochera, baños (tanque) y el interior de la vivienda, para identificar y eliminar algún posible criadero del mosco. Si el hogar cuenta con jardín o patio se debe cortar la hierba o podar el pasto, ya que son sitios que permiten esconder al zancudo.

Activa SSJ diversas vías para orientación

Para mantener actualizada a la población sobre acciones de prevención del dengue y atender dudas o quejas, la SSJ pone a disposición:

El micrositio https://aguasconeldengue.jalisco.gob.mx/

Call Center 33 2833 32320 las 24 horas los siete días de la semana

App Sin dengue, disponible para el sistema Android

Reportes de colonias al número telefónico 3030-5000 extensiones 35065, 35066 y 35067, en horario y días de oficina.

ACCIONES EN COLONIA MIRAVALLE DE GUADALAJARA

Manzanas intervenidas

69

Número de casas intervenidas

1,380

Habitantes beneficiados

6,900