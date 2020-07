Enrique Alfaro y AMLO refrendan compromiso para trabajar coordinados y cerrar filas

– Este país se puede todavía poner de acuerdo en lo sustantivo y en torno a eso construir una nueva idea de nación basada en el respecto y la fraternidad; el Presidente debe de encabezar ese esfuerzo y contará siempre con Jalisco para construir esa nueva historia, refirió el Gobernador

– La coordinación y el trabajo en conjunto entre el Gobierno Estatal y Federal permitió que se redujera un 40% los delitos de seguimiento especial en Jalisco en este primer semestre del año, con respecto al primer semestre del 2018

– El Gobernador propuso a AMLO acordar una estrategia integral de reactivación económica que se construya en consenso con la iniciativa privada y que incluya a trabajadores, universidades y al sector social. Dijo que los gobiernos locales no podrán reconstruir sus economías sin el apoyo de la Federación

⁃ Tras pedir una revisión del pacto fiscal, AMLO se comprometió a analizarlo y consideró legítima esta petición

⁃ El Presidente y el gobernador afirman que la L3 entrará en operaciones en septiembre

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que a pesar de las diferencias que pueda haber con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que en México aún puede ponerse de acuerdo en lo sustantivo y construir una nueva idea de nación. Por su parte, el Presidente de México reconoció que a pesar de las diferencias que puedan haber, los dos trabajan coordinados en temas como la seguridad, lo que ha permitido reducir hasta un 40% los delitos de seguimiento especial en el primer trimestre de este año con respecto al 2018.

Durante la conferencia de prensa matutina celebrada en el Colegio del Aire en Zapopan, el mandatario jalisciense enfatizó que defenderá los intereses de la entidad, ya que es su responsabilidad hablar con la verdad y de frente, sin buscar la confrontación, pero tampoco el sometimiento, haciéndolo con respeto hacia el titular del Poder Ejecutivo.

“Sé que podemos distinguir la diferencia entre la congruencia y la bravuconería, entre la firmeza y las ganas de pelear. Defender a Jalisco no significa confrontarse con el Gobierno de la República. Tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos”, indicó Alfaro.

“Presidente, este país se puede poner de acuerdo en lo sustantivo y en torno a eso construir una nueva idea de nación basada en el respeto y la fraternidad. Usted debe encabezar ese esfuerzo y contarán siempre con Jalisco para construir esta nueva historia.. hoy más que nunca Jalisco necesita de su presidente. Por eso vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México”, agregó.

El mandatario jalisciense solicitó al Presidente escuchar a los estados en los temas que competen a nivel nacional y poner sobre la mesa la voluntad para escuchar los planteamientos locales que dan un nuevo sentido y significado a lo nacional.

Enrique Alfaro asumió el cerrar filas por el bien de México y el respeto siempre por el Presidente de la República.

Como ejemplo del trabajo coordinado, el Gobernador de Jalisco dijo que el mejor ejemplo de cómo se puede enfrentar retos complejos es el de la seguridad. Explicó que en un año de trabajo se redujo una tercera parte la incidencia delictiva y un 40% los delitos de seguimiento especial en este primer semestre, con respecto al año 2018. López Obrador reconoció la implicación que ha tenido el mandatario jalisciense en este tema acudiendo a las reuniones de seguridad.

“Hemos podido encontrar un espacio de entendimiento, como bien lo dijo, al margen de las agendas políticas”, agregó Enrique Alfaro.

Ante la crisis económica provocada por el Covid-19, Alfaro Ramírez expresó que los estados no podrá enfrentar solos esta situación sin ayuda de la Federación, por lo que el Gobernador propuso acordar una estrategia integral que permita salir adelante como país, que se construya en consenso con la iniciativa privada y que se incluya a trabajadores, universidades y al sector social.

“Una estrategia que abra la posibilidad de convocar, lo digo siempre con respeto, a un nuevo pacto fiscal, justo y equitativo para que las finanzas públicas puedan jugar de verdad un papel importante en el proceso de reactivación. Una estrategia que nos permita aprovechar el nuevo entendimiento que usted con inteligencia, ha construido con nuestros principales socios comerciales.

López Obrador reconoció y se comprometió a analizar la propuesta de revisar el pacto fiscal. “Vamos a analizarlo. Es una demanda legítima de los gobiernos estatales y municipales”, dijo el presidente.

Sobre la controversia constitucional que Jalisco tiene actualmente en contra del decreto del Gobierno Federal sobre las energías renovables, afirmó que coincide con López Obrador en la lucha contra la corrupción, y que este tema se puede resolver dialogando, pero que se debe cuidar el medio ambiente.

“Debemos de respaldar con firmeza su lucha por acabar con los intereses económicos que sometieron al poder público, ese fue su compromiso y ese es el mandato del pueblo, en eso no hay discusión, pero cuando como Gobernador planteo que mi posición a los decretos que echan abajo las inversiones en energías y con ellos los compromisos que como país tenemos a escala global para combatir el cambio climático no creo estarme oponiendo a la lucha que usted está dando de manera correcta contra las empresas abusivas, esa lucha tiene que mantenerse, por eso hoy me parece difícil de entender el que si compartimos con usted el compromiso de cuidar el medio ambiente habríamos tenido que llevar un asunto como este al terreno de una controversia constitucional, y sin embargo estoy convencido también de que podemos aún resolverlo dialogando encontrando un punto de consenso del que el Gobierno Federal y la agenda ambiental salgan fortalecidos”, añadió.