Junta de Gobierno aprueba recorte de 151 millones a presupuesto de Inmujeres

La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) aprobó este miércoles una reducción a su presupuesto en 151 millones de pesos, en una reunión virtual a la que se presentó incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Salud encargado de la respuesta a la pandemia de COVID-19, Hugo López-Gatell.

Este ajuste, motivado por medidas de austeridad para tener recuros extraordinarios para atender la emergencia sanitaria, se aprueba un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia matutina que no habría recortes a la atención a la violencia contra las mujeres y que la Secretaría de Gobernación (Segob) informó horas después que se garantizaban los recursos para programas con ese objetivo.

La reducción aprobada este miércoles no es para programas, sino en los capítulos 2000 y 3000 que marca el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de materiales y suministros, y servicios generales, respectivamente. Un recorte ordenado para toda la Administración Pública Federal desde mayo pasado, pero que en el caso del Inmujeres, al ser un organismo público descentralizado y no sectorizado, no se aplica en automático, sino que tiene que ser aprobado por su Junta de Gobierno.

En la Junta hay representantes de secretarías de Estado, 8 integrantes de un consejo consultivo (de perfiles académicos y técnicos) y 8 de un consejo social (provenientes de sociedad civil).

