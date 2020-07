Dona Truekx de México 20 mil cubrebocas a Zapopan

Por Natalia Hernández González

l Gobierno Municipal apuesta en sumar estrategias para evitar la propagación del contagio del Covid-19 junto con la iniciativa privada y la sociedad civil organizada

DIF Zapopan también recibió 100 dispositivos que contienen dióxido de cloro, se coloca alrededor del cuello y elimina virus y bacterias hasta por 30 días tras el retiro del sello

Se repartirá esta donación entre las personas con mayor necesidad de contar con este dispositivo de protección, así como cuerpos de emergencia municipales que se encuentran en contacto permanente con la ciudadanía

En solidaridad a las acciones que se emprenden desde el Gobierno Municipal para evitar la propagación del Covid-19 esta mañana la empresa Truekx de México realizó un donativo de 20 mil cubrebocas para su distribución gratuita entre ciudadanos en mayor condición de vulnerabilidad y elementos de cuerpos de emergencia de Zapopan.

“Poco a poco vamos aprendiendo, no solamente cómo luchar contra este virus, sino principalmente estamos aprendiendo a ser más solidarios y a luchar todos en conjunto y ver no solamente por lo que me conviene a mí, sino ver por lo que le conviene a la comunidad, es decir, no se trata de cuidarme, se trata de cuidarnos”, afirmó Pablo Lemus, Presidente Municipal de Zapopan.

DIF Zapopan también recibió 100 tarjetas que contienen dióxido de cloro, se colocan alrededor del cuello y elimina virus y bacterias hasta por 30 días tras el retiro del sello, por lo que se recomienda su uso en espacios públicos como transporte público o tianguis.

“Estas tarjetas generan una protección adicional, en esencia generan dióxido de cloro, un campo protector que de alguna manera nos puede ayudar (…) Queremos estar y que el Gobierno de Zapopan sepa que no están solos, estamos con ustedes, esto es un trabajo en equipo”, señaló Delait Rodriguez, CEO de Truekx de México.

Ante la emergencia sanitaria actual por decreto estatal es obligatorio el uso de cubrebocas en el espacio público; no obstante, señaló el Alcalde Pablo Lemus el precio de un cubrebocas desechable oscila, en promedio, entre 10 y 20 pesos, cantidad que no todas las personas pueden sufragar.

“Necesitamos seguir contando con este tipo de apoyos, de ayuda, de todos los empresarios, de toda la sociedad civil. Muy agradecidos de parte de DIF, de parte de todo el Ayuntamiento de Zapopan, para poder hacer llegar estos cubrebocas a las personas que más lo necesitan”, expresó Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Zapopan.

DIF Zapopan repartirá esta donación entre las personas con mayor necesidad de contar con estos dispositivos de protección.

En los próximos días Truekx de México realizará una donación similar a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.

Se encontró presente Diana Vargas Salomón, Directora General del Sistema DIF Zapopan.